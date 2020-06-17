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17 червня 2020, середа, 12:43 13
Суспільство 2020-06-17T14:45:03+03:00
Українські Новини
На мітингу під Офісом Президента сталася бійка. Поліція затримала противників Шарія

На мітингу під Офісом Президента сталася бійка. Поліція затримала противників Шарія

Елизавета Драбкина
Акція протесту, затримання протестувальників, протести в Києві, протести проти Шарія

Декількох противників блогера Анатолія Шарія, які проводять акцію протесту, поліція затримала на акції під Офісом президента.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Близько 12:00 агресивно налаштовані молоді люди кинули кілька димових шашок в бік колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця, та застосували сльозогінний газ. Поліцейські миттєво відреагували і затримали кількох людей. Зараз їх доставляють в територіальне управління поліції. Після проведення перевірки дій правопорушників буде дана правова оцінка", - сказано в ньому.

Наголошується, що поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку і правопорядок і закликають громадян дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Відео з бійкою під Офісом Президента виклав на своїй сторінці в Facebook Ростислав Сухачов.

Як повідомляли Українські Новини, більш як 1 тис. прихильників "Партії Шарія" вимагає відставки президента Володимира Зеленського біля будівлі Офісу президента. Учасники акції вигукують: "Не бійся людей, бійся закону", "Вова - виходь", "Німий президент - не мій президент", "Навіщо ти йшов у Президенти?".

Противники Шарія закидали його прихильників яйцями біля Офісу Президента.

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