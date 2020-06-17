На мітингу під Офісом Президента сталася бійка. Поліція затримала противників Шарія

Декількох противників блогера Анатолія Шарія, які проводять акцію протесту, поліція затримала на акції під Офісом президента.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Близько 12:00 агресивно налаштовані молоді люди кинули кілька димових шашок в бік колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця, та застосували сльозогінний газ. Поліцейські миттєво відреагували і затримали кількох людей. Зараз їх доставляють в територіальне управління поліції. Після проведення перевірки дій правопорушників буде дана правова оцінка", - сказано в ньому.

Наголошується, що поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку і правопорядок і закликають громадян дотримуватись вимог чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Відео з бійкою під Офісом Президента виклав на своїй сторінці в Facebook Ростислав Сухачов.

Як повідомляли Українські Новини, більш як 1 тис. прихильників "Партії Шарія" вимагає відставки президента Володимира Зеленського біля будівлі Офісу президента. Учасники акції вигукують: "Не бійся людей, бійся закону", "Вова - виходь", "Німий президент - не мій президент", "Навіщо ти йшов у Президенти?".

Противники Шарія закидали його прихильників яйцями біля Офісу Президента.