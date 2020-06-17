Єрмак на переговорах в "нормандському форматі" спілкується з росіянами через перекладача

На переговорах зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату (Україна, Німеччина, Франція, Росія) керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак спілкується українською мовою, а під час виступів заступника керівника Адміністрації Президента Росії Володимира Путіна Дмитра Козака користується послугами перекладача.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Лівому берегу", передають Українські Новини.

"Коли ми ведемо переговори "нормандському форматі, я завжди розмовляю українською мовою, а під час виступу Козака і російської сторони працює перекладач", - сказав він.

Єрмак додав, що це принципова позиція.

Він також висловив надію на те, що зустріч лідерів "нормандського формату" відбудеться в поточному році, в найближчі місяці.

Як повідомляли Українські Новини, українська делегація в ТКГ обговорила з російської підвищення ефективності роботи контактної групи. Раніше Зеленський прогнозував, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться після спаду пандемії коронавіруса.

Крім того, українська делегація в ТКГ проінформувала, що журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер будуть брати участь у форматі ТКГ як представники окремих районів Донецької та Луганської областей на постійній основі.