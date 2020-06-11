Українська делегація у ТКГ обговорила з російською підвищення ефективності роботи контактної групи

Українська делегація у ТГК з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки та співробітництва в Європі - Росія) обговорила з російською стороною підвищення ефективності роботи контактної групи, в той час, як Україна в ТКГ зайнялася поверненням контролю над держкордоном.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"У рамках робочого візиту в Білорусь українська делегація зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі з метою обговорення підвищення ефективності роботи групи", - сказано в ньому.

Зустріч відбулася в Мінську в рамках виконання домовленостей лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) і в продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня і напередодні робочої поїздки української делегації до Парижа 12 червня.

Як повідомляли Українські Новини, українська делегація в ТКГ проінформувала, що журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер будуть брати участь у форматі ТКГ як представники окремих районів Донецької та Луганської областей на постійній основі.