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11 червня 2020, четвер, 21:40 7
Зовнішня політика 2020-06-11T23:15:02+03:00
Українські Новини
Українська делегація у ТКГ обговорила з російською підвищення ефективності роботи контактної групи

Українська делегація у ТКГ обговорила з російською підвищення ефективності роботи контактної групи

Елена Новикова
ТКГ, Тристороння контактна група, Сергій Сивохо
Переговори в Мінську. Фото: BelarusMID
Переговори в Мінську. Фото: BelarusMID

Українська делегація у ТГК з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки та співробітництва в Європі - Росія) обговорила з російською стороною підвищення ефективності роботи контактної групи, в той час, як Україна в ТКГ зайнялася поверненням контролю над держкордоном.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"У рамках робочого візиту в Білорусь українська делегація зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі з метою обговорення підвищення ефективності роботи групи", - сказано в ньому.

Зустріч відбулася в Мінську в рамках виконання домовленостей лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) і в продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня і напередодні робочої поїздки української делегації до Парижа 12 червня.

Як повідомляли Українські Новини, українська делегація в ТКГ проінформувала, що журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер будуть брати участь у форматі ТКГ як представники окремих районів Донецької та Луганської областей на постійній основі.

Раніше ексрадник Секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергій Сивохо скептично відгукнувся з приводу недавніх рішень про притягнення до ТКГ журналістів-переселенців з Донбасу.

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