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20 мая 2020, среда, 15:12 916
Политика 2020-05-20T15:13:07+03:00
Українські Новини
Зеленскому нужны прямые переговоры с Путиным наедине

Зеленскому нужны прямые переговоры с Путиным наедине

Ольга Фандорина
Переговоры, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Прямые переговоры о мире
Зеленский и Путин. Фото: сайт Кремля
Зеленский и Путин. Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Зеленский уверен в необходимости прямых переговором с Президентом России Владимиром Путиным и анонсировал "нормандскую встречу" после спада эпидемии коронавируса.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Президента Зеленского и Президента Путина, я уверен, что мы должны это сделать, не скидывая Минск", - сказал он.

Зеленский отметил, что есть определенные вещи, которые можно понять только наедине.

Однако Зеленский подчеркнул, что дает еще год "минским договоренностям".

Как сообщали Українськi Новини, Украина инициировала создание в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия) рабочей группы с участием пограничных и таможенных служб Украины и России, а также посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над границей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после проведения 30 апреля видеоконференции с коллегами в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) считает, что говорить о дате саммита лидеров преждевременно.

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