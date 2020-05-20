Зеленскому нужны прямые переговоры с Путиным наедине

Президент Владимир Зеленский уверен в необходимости прямых переговором с Президентом России Владимиром Путиным и анонсировал "нормандскую встречу" после спада эпидемии коронавируса.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Несмотря на то, что общество по-разному оценивает прямые переговоры Президента Зеленского и Президента Путина, я уверен, что мы должны это сделать, не скидывая Минск", - сказал он.

Зеленский отметил, что есть определенные вещи, которые можно понять только наедине.

Однако Зеленский подчеркнул, что дает еще год "минским договоренностям".

Как сообщали Українськi Новини, Украина инициировала создание в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Россия) рабочей группы с участием пограничных и таможенных служб Украины и России, а также посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над границей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после проведения 30 апреля видеоконференции с коллегами в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) считает, что говорить о дате саммита лидеров преждевременно.