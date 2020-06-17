Противники Шарія закидали його прихильників яйцями біля Офісу Президента

Противники "Партії Шарія" закидали яйцями її прихильників, які проводять акцію біля Офісу президента за відставку президента Володимира Зеленського.

Про це кореспондент Українських Новин повідомляє з місця події.

Яйця кидали прихильники руху "Демократична сокира". В бік прихильників Шарія полетіло близько 50 яєць.

Поліція не перешкоджала цим діям.

Після правоохоронці відтіснили супротивників Шарія на кілька метрів від його прихильників.

Зараз відстань між ними становсить близько 50 метрів.

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Противники Шарія закидали його прихильників яйцями

Наслідки "сутички" супротивників і прихильників Шарія

Розбиті яйця

Розбиті яйця довелося прибирати не учасникам акції

Більш як 1 тис. прихильників "Партії Шарія" вимагає відставки президента Володимира Зеленського біля будівлі Офісу президента. Учасники акції вигукують: "Не бійся людей, бійся закону", "Вова - виходь", "Німий президент - не мій президент", "Навіщо ти йшов у Президенти?".

У жовтні минулого року по всій Україні почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмайєра".

У червні у центрі Києва близько тисячі мітингувальників вимагають відставки Авакова.