Потураєва від "Слуги народу" призначили головою комітету з гуманітарної та інформполітики

У той час, Верховна Рада направила на повторне перше читання скандальний закопроєкт про медіа, депутати призначили Микиту Потураєва (фракція "Слуга народу"), який зажадав посилити контроль над інтернет-ЗМІ, головою комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, Павла Сушка - заступником голови відповідного комітету.

За ухвалення проєкту постанови №3641 в цілому проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що фракція "Слуга народу" в Раді на засіданні фракції вирішила підтримати кандидатуру депутата від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Потураєва на посаду голови комітету.

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня Рада достроково припинила повноваження депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченко, який був головою даного комітету, у зв'язку з його призначенням в уряд міністром культури та інформаційної політики. Раніше Потураєв відмовився називати суму, яку отримав за "продаж журналістів пачками".