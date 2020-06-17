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17 червня 2020, середа, 13:42 11
Верховна Рада і партії 2020-06-17T15:15:02+03:00
Українські Новини
Потураєва від "Слуги народу" призначили головою комітету з гуманітарної та інформполітики

Потураєва від "Слуги народу" призначили головою комітету з гуманітарної та інформполітики

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Партія
Микита Потураєв. Фото: antikor.com.ua
Микита Потураєв. Фото: antikor.com.ua

У той час, Верховна Рада направила на повторне перше читання скандальний закопроєкт про медіа, депутати призначили Микиту Потураєва (фракція "Слуга народу"), який зажадав посилити контроль над інтернет-ЗМІ, головою комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, Павла Сушка - заступником голови відповідного комітету.

За ухвалення проєкту постанови №3641 в цілому проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що фракція "Слуга народу" в Раді на засіданні фракції вирішила підтримати кандидатуру депутата від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Потураєва на посаду голови комітету.

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня Рада достроково припинила повноваження депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Ткаченко, який був головою даного комітету, у зв'язку з його призначенням в уряд міністром культури та інформаційної політики. Раніше Потураєв відмовився називати суму, яку отримав за "продаж журналістів пачками".

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Потураєва від "Слуги народу" призначили головою комітету з гуманітарної та інформполітики
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