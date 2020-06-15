"Слуга народу" Потураєв вимагає посилення контролю над інтернет-ЗМІ

У понеділок, 15 червня, в Раді почалося обговорення скандального законопроєкту "Про медіа" в рамках засідання підкомітету з питань інформаційної та гуманітарної політики, який Рада направила на повторне перше читання. В обговоренні, крім членів комітету, беруть участь представники ЗМІ.

Про це повідомляє "Страна".

Веде засідання нардеп Микита Потураєв, який потрапив нещодавно скандал із заявою, що він купував і продавав журналістів пачками. Також присутня заступник голови комітету Євгенія Кравчук. Потураєв повідомив, що завтра буде попереднє обговорення на комітеті, потім законопроєкт вже направлять на перше читання.

Потураєв наполягає на необхідності врегулювати діяльність онлайн-медіа, так як зараз, на думку Потураєва, інтернет-ЗМІ мають "несправедливі преференції" порівняно з традиційними. "Позиція комітету: медіа повинні мати регулятори правила роботи. Всі медіа. Винятків бути не може ", — заявив Микита Потураєв.

Зазначимо, що мається на увазі надання права Нацраді з телебачення і радіомовлення блокувати контент інтернет-ЗМІ. Ця скандальна норма закладена в законопроект.

Євген Буцан, голова медіа-холдингу "Медіа Група Україна" (належить Рінату Ахметову), під час обговорення запропонував включити в перелік суб'єктів регулювання цього законопроекту YouTube і Facebook. І нерезидентів. Щоб цей закон регулював діяльність не українських ЗМІ, а українського інформпростору.

На це Потураєв парирував, що член журналістської спільноти Буцан за посилення регулювання, а Потураєв - проти."Давайте не будити лихо. Я прихильник лайтового варіанту", — заявив Потураєв.

Правда, Федір Гречанінов, директор зі стратегії та розвитку бізнесу "Медіа Групи Україна", з ним не погодився.

Він вважає, що потрібно або знижувати регулювання для всіх українських суб'єктів медіа, або включати в перелік суб'єктів, на яких поширюватиметься дія закону про медіа, також такі західні майданчики, як YouTube. Інакше, з слів Гречанінова, власники медіа просто почнуть реєструвати їх не в Україні, а десь в офшорах, щоб уникати відповідальності. "Дивна державна політика у ставленні до медіа виходить", — прокоментував Гречанінов.

Після цього Потураєв поміняв свою думку і запропонував робочій групі дописати в перелік суб'єктів, які підпадають під дії регулятора, іноземні інтернет-майданчики, включаючи той же YouTube. Щоб регулятор Нацрада могла поставити питання про блокування і накладення штрафу."Я згоден і вважаю, що це правильно. Щоб регулятор міг використовувати ту ж процедуру для іноземних суб'єктів, що і для українських", — сказав Потураєв.

Зазначимо, що Потураєв веде обговорення російською. Голова підкомітету, всупереч правилам карантину, без медичної маски. Періодично він кашляє, голосно і розкотисто. В кулак, а не в лікоть, ігноруючи приписи МОЗ.

На обговоренні також присутні представники Нацради з телебачення і радіомовлення — секретар Юрій Зіневич та начальник юридичного управління Ганна Літвіщенко. Обидва, до речі, теж без масок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше гуманітарний комітет Верховної Ради повернув на доопрацювання скандальний законопроект про медіа.

Тим часом, Офіс представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дезіра заявив, що законопроект про медіа містить інструменти цензури.

Тим часом, в "Слуги народу" розповіли, чи є обмеження для блогерів у скандальному законопроекті про медіа.