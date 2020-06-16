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16 червня 2020, вівторок, 08:41 22
Верховна Рада і партії 2020-06-16T10:45:02+03:00
Українські Новини
Потураєв відмовився називати суму, яку отримав за "продаж журналістів пачками", - ЗМІ

Потураєв відмовився називати суму, яку отримав за "продаж журналістів пачками", - ЗМІ

Тетяна Зотова
ЗМІ, Журналістика, Верховна Рада України, Корупція, Потураєв
Микита Потураєв. Фото: .facebook.сом/nikita.poturaеv
Микита Потураєв. Фото: .facebook.сом/nikita.poturaеv

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв підтвердив порталу "Страна" інформацію про те, що він "продавав і купував українських журналістів пачками".

15 червня під час засідання підкомітету Верховної Ради з інформаційної та гуманітарної політики, де обговорювали скандальний законопроект про медіа, кореспондент порталу "Страна" поцікавилася сумою, яка була витрачена Потураєвим на купівлю журналістів, а також запитала, скільки він заробив на продажу.

Нардеп, не дослухавши запитання до кінця, заявив, що це комерційна таємниця.

"Я на цьому нічого не заробив, оскільки діяв в інтересах клієнта. А це комерційна таємниця", - сказав Потураєв, тим самим підтвердивши, що він займався коррумпуванням ЗМІ.

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