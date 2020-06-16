Потураєв відмовився називати суму, яку отримав за "продаж журналістів пачками", - ЗМІ

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв підтвердив порталу "Страна" інформацію про те, що він "продавав і купував українських журналістів пачками".

15 червня під час засідання підкомітету Верховної Ради з інформаційної та гуманітарної політики, де обговорювали скандальний законопроект про медіа, кореспондент порталу "Страна" поцікавилася сумою, яка була витрачена Потураєвим на купівлю журналістів, а також запитала, скільки він заробив на продажу.

Нардеп, не дослухавши запитання до кінця, заявив, що це комерційна таємниця.

"Я на цьому нічого не заробив, оскільки діяв в інтересах клієнта. А це комерційна таємниця", - сказав Потураєв, тим самим підтвердивши, що він займався коррумпуванням ЗМІ.