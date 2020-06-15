Аеропорт "Бориспіль" прийняв перший міжнародний рейс

Сьогодні, 15 червня, після відновлення польотів, міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) прийняв перший міжнародний рейс з Мінська.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму каналі в Telegram, передають Українські Новини.

"Ми відновили міжнародні регулярні пасажирські перевезення. Перший рейс "Мінськ-Київ" прийняв сьогодні аеропорт "Бориспіль", - написав він.

За словами Криклія, поточного тижня (15-21 червня) плануються рейси авіакомпаній Lufthansa з Франкфурта, KLM з Амстердама, SWISS з Цюріха, Belavia з Мінська.

Також він нагадав, що з 16 червня з України в Австрію, Латвію, Німеччину, Польщу, Угорщину, Португалію, Данію, Грецію, Литву, Словаччину, Естонію і Великобританії планує літати Wizz Air, на що вже має дозволу.

Ryanair чекає дозволу на здійснення рейсів з Києва до Барселони, Мадрида і Краків з 21 червня.

Водночас з 22 червня стартує польотна програма українських авіакомпаній.

Криклій нагадав про необхідність перевірки інформації перед купівлею квитків за умов в'їзду громадян України в країни ЄС, які зараз не відкрили свої кордони для українців.

В такому випадку право на в'їзд мають іноземці, дипломати і українці з робочими візами або видом на проживання в ЄС, а також в інших випадках, визначених країною в'їзду.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Бориспіль" має намір обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії 15 червня.

Кабмін дозволив відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня, міжнародні - з 15 червня.