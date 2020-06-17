Європейський автобусний перевізник відновлює рейси з Києва до Польщі

В той час, як Польща спростила в'їзд заробітчанам в період карантину, відновлення автобусних рейсів у Польщу автобусним перевізником Ecolines заплановано на 18 червня.

Про це йдеться в повідомленні Ecolines, передають Українські Новини.

"Європейський оператор міжнародних регулярних пасажирських перевезень Ecolines повідомляє про відновлення рейсів з Києва до Варшави і Щецин з 18 червня", - йдеться в повідомленні.

Перший рейс у напрямку Варшави буде відправлений в 7:00; у напрямку Щецина – в 16:00.

Вартість квитка, згідно з інформацією на сайті компанії, становить 790 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня Україна відновила міжнародні авіаперевезення і запланувала обслужити перші 13 рейсів з Києва у країни Європи та Азії. Того ж дня аеропорт "Бориспіль" прийняв перший міжнародний рейс з Мінська.

Ecolines ("Еколайнс") - європейська мережа міжнародних автобусних пасажирських перевезень; торгова марка, під якою працюють кілька національних перевізників, які дотримуються єдиних правил.

Маршрути охоплюють понад 20 європейських країн.