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17 червня 2020, середа, 11:12 6
Суспільство 2020-06-17T12:30:03+03:00
Українські Новини
Європейський автобусний перевізник відновлює рейси з Києва до Польщі

Європейський автобусний перевізник відновлює рейси з Києва до Польщі

Валерия Драгомирова
Польща-Україна, автобусні перевезення, автобуси в Польщу, Ecolines
Автобус. Фото: pixabay
Автобус. Фото: pixabay

В той час, як Польща спростила в'їзд заробітчанам в період карантину, відновлення автобусних рейсів у Польщу автобусним перевізником Ecolines заплановано на 18 червня.

Про це йдеться в повідомленні Ecolines, передають Українські Новини.

"Європейський оператор міжнародних регулярних пасажирських перевезень Ecolines повідомляє про відновлення рейсів з Києва до Варшави і Щецин з 18 червня", - йдеться в повідомленні.

Перший рейс у напрямку Варшави буде відправлений в 7:00; у напрямку Щецина – в 16:00.

Вартість квитка, згідно з інформацією на сайті компанії, становить 790 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня Україна відновила міжнародні авіаперевезення і запланувала обслужити перші 13 рейсів з Києва у країни Європи та Азії. Того ж дня аеропорт "Бориспіль" прийняв перший міжнародний рейс з Мінська.

Ecolines ("Еколайнс") - європейська мережа міжнародних автобусних пасажирських перевезень; торгова марка, під якою працюють кілька національних перевізників, які дотримуються єдиних правил.

Маршрути охоплюють понад 20 європейських країн.

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