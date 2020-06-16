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16 червня 2020, вівторок, 11:14 10
Економіка 2020-06-16T12:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль після падіння почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 16 червня

Рубль після падіння почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 16 червня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Україні, курс гривні до рубля
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

В обмінних пунктах київських банків у вівторок, 16 червня, середній курс купівлі готівкового рубля підвищився на 4 копійки і становить 3,36 грн за 10 рублів порівняно з курсом рубля в понеділок, 15 червня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок знизився на 2 копійки порівняно з 15 червня і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 16 червня:

  10 росийських рублів
  Купівля Продаж
Средній 3,36 3,91
Максимальний 3,75 5,00
Мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 червня на 6,29 коп. до 26,8972 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,45 коп. до 26,6325 UAH/USD.

Раніше економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Тим часом економісти Capital Times дали макроекономічний прогноз для України на 2020-2023 роки, назвавши основними ризиками для країни повторні спалахи захворюваності на коронавірус та відмову від співпраці з МВФ.

 

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