Рубль після падіння почав дорожчати. Курс російської нацвалюти на 16 червня

В обмінних пунктах київських банків у вівторок, 16 червня, середній курс купівлі готівкового рубля підвищився на 4 копійки і становить 3,36 грн за 10 рублів порівняно з курсом рубля в понеділок, 15 червня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу у вівторок знизився на 2 копійки порівняно з 15 червня і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 16 червня:

10 росийських рублів Купівля Продаж Средній 3,36 3,91 Максимальний 3,75 5,00 Мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 червня на 6,29 коп. до 26,8972 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,45 коп. до 26,6325 UAH/USD.

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