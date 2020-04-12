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12 квітня 2020, неділя, 18:46 18
Суспільство 2020-04-12T23:48:13+03:00
Українські Новини
Зеленський пообіцяв мільйон доларів українському винахіднику вакцини від коронавірусу

Зеленський пообіцяв мільйон доларів українському винахіднику вакцини від коронавірусу

Кира Молчанова
Віктор Ляшко, коронавірус в Україні, Вакцина від коронавірусу
Долари
Долари

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити 1 млн доларів українському винахіднику вакцини від коронавірусу, яким в країні захворіли 2777 осіб.

Про це він заявив в ході інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листа нашим академікам і пообіцяв, що якщо хтось винайде чи ліки вакцину, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів", - сказав Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ прогнозують, що кількість виявлених випадків хвороби найближчим часом зросте через зміни алгоритмів тестування на COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, всіх померлих від пневмонії збираються протестувати на коронавірус.

Більшість померлих від коронавірусу українців — 82% — мали супутні захворювання: серцево-судинні, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. У деяких осіб ці захворювання були об'єднані.

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