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  • Дексаметазон знижує смертність від коронавірусу, – вчені
16 червня 2020, вівторок, 21:58 6
Світ 2020-06-16T23:30:01+03:00
Українські Новини
Дексаметазон знижує смертність від коронавірусу, – вчені

Дексаметазон знижує смертність від коронавірусу, – вчені

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Ліки від коронавірусу, Дексаметазон
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Вчені вважають, що включення дексаметазону в курс лікування від коронавірусної інфекції Covid-19 знижує ризик смерьности в той час, як інші експерти тестують Ібупрофен від коронавірусу. Про це передає російська служба ВВС.

Як повідомляє відомство, вчені в Британії стверджують, що використання дексаметазону під час лікування коронавірусу знижує ризик летального результату на 33% для пацієнтів на штучній вентиляції легенів (ШВЛ) і на 20% - пацієнтів на ЕКМО (метод насичення крові киснем).

Клінічні випробування дексаметазону при лікуванні пацієнтів з коронавірусною інфекцією - частина масштабних зусиль по всьому світу для визначення найбільш ефективних препаратів з вже існуючих для лікування Covid-19.

За оцінками дослідників, якби дексаметазон застосовувався при лікуванні "тяжких" пацієнтів з самого початку пандемії, то в Британії можна було б врятувати до 5 тисяч життів.

Препарат недорогий, тому його ефективність у боротьбі за життя коронавірусних пацієнтів особливо актуальний для небагатих країн з великою кількістю хворих.

Згідно зі статистикою, 19 з 20 пацієнтів з коронавірусною інфекцією не потребують госпіталізації. Велика частина госпіталізованих йде на поправку, і тільки невелика частина пацієнтів потребує вентиляції легенів або кисневої терапії.

Як випливає із заяви вчених, саме в лікуванні тяжкохворих дексаметазон демонструє значну ефективність.

У клінічних випробуваннях препарату, які проводилися під керівництвом дослідників з Оксфордського університету, близько 2 тисяч пацієнтів в стаціонарах отримували в рамках курсу лікування дексаметазон.

Результати їх лікування порівняли з результатами лікування ще 4 тисяч пацієнтів, яким дексаметазон призначений не був.

З'ясувалося, що для пацієнтів на ШВЛ ризик летального результату при застосуванні дексаметазону знижувався з 40 до 28%, для пацієнтів на ЕКМО - з 25 до 20%.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Британії пообіцяли представити вакцину від коронавірусу через три місяці.

Також Індія заявила, що може зіграти вирішальну роль у виробництві вакцини від коронавірусу.

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