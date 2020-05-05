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05 травня 2020, вівторок, 21:32 7
Медицина 2020-05-05T22:00:01+03:00
Українські Новини
МОЗ схвалив клінічні випробування українського препарату проти коронавірусу

МОЗ схвалив клінічні випробування українського препарату проти коронавірусу

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, лікування коронавірусу, Біовен, Біофарма Плазма
Біовен. Фото: allmed.pro
Біовен. Фото: allmed.pro

Міністерство охорони здоров'я в рамках боротьби з коронавірусом, який в Україні зафіксували у 12 697 осіб, схвалив клінічні випробування препарату "Біовен", виробництва ТОВ "Біофарма Плазма", в комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, викликаною COVID-19. Про це свідчить наказ міністра Максима Степанова від 04.05.2020 №1038.

"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком", - йдеться в наказі.

Контролювати виконання наказу буде заступниця міністра МОЗ Ірина Микитчак.

Повідомляється, що форма випуску "Біовена" - розчин для інфузій, а 1 мл препарату містить імунологічно активного білкової фракції імуноглобуліну G - 0,1 р.

Препарат будуть відчувати в п'яти лікарнях:

  • Одеська інфекційна лікарня (боксоване відділення №10);
  • Львівська обласна інфекційна лікарня (відділення реанімації та інтенсивної терапії);
  • Київська лікарня №17 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії);
  • Київська лікарня №4 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії);
  • Білоцерківська лікарня №3 (3-е інфекційне відділення).

Як повідомляли Українські Новини, 2 квітня Міністерство охорони здоров'я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих COVID-19.

Раніше в протокол лікування від коронавірусу внесли гепарин.

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