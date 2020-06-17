До кінця карантину залишилося 5 днів. Які діють ослаблення

Кабінет Міністрів ввів із 12 березня карантин через епідемію коронавірусу COVID-19. Сьогодні триває 98-й день карантину.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 5 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни. Київ і 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть складати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня.

Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старше 60 років не зобов'язані дотримуватися самоізоляції; відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна до п'яти осіб, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 10 червня, частково відновився пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновилася робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим р. і Севастополь.

Карантин в Україні скасують, коли відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш як 50% пацієнтів з COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області знову посилили карантин. Крім того, Шмигаль назвав умови, при яких скасують ЗНО або перенесуть.