До кінця карантину залишилося 5 днів. Які діють ослаблення

Кабінет Міністрів ввів із 12 березня карантин через епідемію коронавірусу COVID-19. Сьогодні триває 98-й день карантину. На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня. До цієї дати залишилося 5 днів. 1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни. Київ і 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів. Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть складати іспити. Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами. Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня. Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старше 60 років не зобов'язані дотримуватися самоізоляції; відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна до п'яти осіб, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років). З 10 червня, частково відновився пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00. З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу. Також відновилася робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим р. і Севастополь. Карантин в Україні скасують, коли відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш як 50% пацієнтів з COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області знову посилили карантин. Крім того, Шмигаль назвав умови, при яких скасують ЗНО або перенесуть.