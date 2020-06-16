Закрили спортзали та установи культури. На Прикарпатті знову посилюють карантин

В Івано-Франківській області знову посилили карантинні обмеження через кількість хворих на коронавірус. Так, в області зафіксовано 1 809 випадків коронавірусної інфекції. Всьогого за минулу добу, 15 червня, кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні нових збільшилася на 1,5%, кількість нових летальних випадків - знизилося на 8,3%.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Івано-Франківської міської ради, передають Українські Новини.

"За підсумками позачергового засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили: припинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, призупинити діяльність установ культури, у тому числі з прийомом відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не більш як однієї людини на 5 кв. метрів площі приміщення, де проводиться захід", - сказано в ньому.

При цьому дозволяється проведення релігійних заходів з розрахунку не більш як однієї особи на 10 кв. м.

Як повідомляли Українські Новини, в Миколаївській і Херсонській областях не виявили жодного випадку захворювання на коронавірус за минулу добу.

Крім того, першу леді Олену Зеленську госпіталізували через коронавірус. Вона перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.