Гривня трохи зміцнилася. Курс гривні на міжбанку зростає

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 6 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 26,78 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,78-26,82 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,72-26,75 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,78-26,79 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,80% з 23,74 UAH/USD до 26,78 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 червня на 6,29 коп. до 26,8972 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 5,45 коп. до 26,6325 UAH/USD.

Раніше експерти спрогнозували, як зміниться курс гривні до 2023 року, а також розповіли з якими ризиками може зіткнутися українська економіка.