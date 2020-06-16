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  • На станції метро "Берестейська" пасажир заліз у тунель
16 червня 2020, вівторок, 20:29 8
Події 2020-06-16T21:15:02+03:00
Українські Новини
На станції метро "Берестейська" пасажир заліз у тунель

На станції метро "Берестейська" пасажир заліз у тунель

Ольга Фандорина
Станція метро
Станція метро "Берестейська". Фото: wikipedia.org/wiki/Берестейская

У метро Києва тимчасово призупинявся рух на Святошинсько-Броварській лінії в напрямку станції Лісова. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 16 червня.

Рух поїздів у підземці припинявся у зв'язку з тим, що на станції Берестейська було зафіксовано "проникнення пасажира в тунель".

Цього чоловіка вдалося затримати. Зараз з ним працюють правоохоронці.

Пасажири київського метро стали свідками кількох небезпечних для здоров'я і життя інцидентів.

Як повідомляли Українські Новини, в київському метро на Академмістечку оплачували проїзд, кидаючи гроші в банку.

Раніше Українські Новини писали, як платити за проїзд після запуску метро.

Також повідомлялося, що комунальне підприємство "Київський метрополітен" буде обмежувати вхід на деякі станції для запобігання скупченню людей, щоб уникнути зростання захворюваності на коронавірус.

Також повідомили про те, що пасажирам доведеться носити маску і дотримувати дистанцію – відповідну розмітку вже нанесли на станціях та перонах київського метрополітену.

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