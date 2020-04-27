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27 квітня 2020, понеділок, 17:25 7
Силові структури 2020-04-27T18:08:15+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура завершила розслідування справи Гандзюк, Мангер - замовник

Генпрокуратура завершила розслідування справи Гандзюк, Мангер - замовник

Надежда Комендантова
Катерина Гандзюк, вбивство Катерини Гандзюк, Владислав Мангер, Справа Гандзюк
Владислав Мангер. Фото: liga.net
Владислав Мангер. Фото: liga.net

Офіс генерального прокурора завершив розслідування кримінальної справи про напад на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер звинувачується в замовленні та фінансуванні злочину.

Про це на брифінгу повідомили заступник генпрокурора Олексій Симоненко і прокурор Офісу Роман Романчук.

За їх словами, справу завершено, зібрано достатньо доказів винності Мангера в замовленні нападу.

Також зібрані докази вини організатора злочину - Олексія Левіна.

За даними Офісу генпрокурора, саме Мангер замовив і фінансував напад.

Як повідомляли Українські Новини, колишній помічник екс-депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція "Блок Петра Порошенко") Ігор Павловський, обвинувачений в причетності до вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, уклав угоду зі слідством і погодився дати викривальні свідчення у справі.

У січні 2020 року ГПУ і СБУ провели обшуки у справі вбивства Катерини Гандзюк з метою відшукання додаткових доказів у цій справі.

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