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16 червня 2020, вівторок, 17:05 5
Судова влада 2020-06-16T18:15:02+03:00
Українські Новини
Стерненко перебуватиме під домашнім арештом не в Одесі, а в Києві

Стерненко перебуватиме під домашнім арештом не в Одесі, а в Києві

Ольга Фандорина
Суд, Домашній арешт, Сергій Стерненко, справа Стерненка
Сергій Стерненко. Фото:
Сергій Стерненко. Фото: "Думська"

Шевченківський районний суд Києва змінив місце цілодобового домашнього арешту для колишнього керівника відділення "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка, підозрюваного в умисному вбивстві, з Одеси на Київ.

Таке рішення суд прийняв у вівторок, передають Українські Новини.

Раніше суд визначив підозрюваному домашній арешт за місцем прописки, а саме військову частину в Одесі, хоч сам Стерненко проживає в Києві.

Прокуратура клопотала про зміну адреси домашнього арешту на Київ, суд задовольнив клопотання.

Також захист Стерненко заявив відвід судді Олені Мелешак.

Стерненко пояснив відвід тим, що, на його думку, Мелешак упереджено до нього ставиться.

Так, Стерненко заявив, що суддя раніше відмовила йому в доступі до правосуддя, не дозволивши йому відстоювати свою позицію в суді за своїм клопотанням самостійно; неправомірно виносила рішення проти учасників Євромайдану.

Але суддя Євген Сидоров відмовив у відводі.

Прокурори подали клопотання про проведення засідання в закритому режимі, щоб, зокрема, не розголошувати дані про місце проживання Стерненка.

Суд відхилив клопотання, вирішивши просто не розголошувати ці відомості вголос.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України повідомила Стерненку про підозру в умисному вбивстві.

Під час розгляду запобіжного заходу Стерненку, під стінами суду пройшли мітинги на підтримку націоналіста. Поліція затримала 5 активістів.

Після суду Стерненко і його прихильники вирушили протестувати до будинку генпрокурора Ірини Венедіктової. Потім вони пішли до Офісу президента.

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