Стерненко і його прихильники після рішення суду вирушили під будинок Венедіктової і Зеленського

Сергій Стерненко, посаджений під домашній арешт, та його прихильники вирушили протестувати під будинком генпрокурора Ірини Венедіктової, а потім біля Офісу президента.

Про це повідомляє "Страна".

Всього в будинку генпрокурора зібралися приблизно 100-150 осіб. Вони скандували: "Київ, вставай", "Аваков чорт", "Венедіктова курва".

Охорону громадського порядку на місці стихійного протесту забезпечували співробітники поліції і Нацгвардії.

Нічого не добившись, юрба рушила до будинку Володимира Зеленського мимо Офісу президента.Проходячи повз Офісу, масовка Стерненко скандувала: "Зелю геть!".

Потім Стерненко з колоною дійшов до будинку президента Володимира Зеленського біля Маріїнського парку. Там одеський націоналіст вирішив зателефонувати главі держави, але той не відповів.

"Ну так, я не Путін, мені можна не відповідати", - ображено сказав Стерненко, вислухавши довгі гудки.Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України повідомила Стерненка про підозру в умисному вбивстві.

Увечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі. Одного з нападників він убив, другий втік.