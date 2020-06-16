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16 червня 2020, вівторок, 08:31 21
Суспільство 2020-06-16T10:45:02+03:00
Українські Новини
Стерненко і його прихильники після рішення суду вирушили під будинок Венедіктової і Зеленського

Стерненко і його прихильники після рішення суду вирушили під будинок Венедіктової і Зеленського

Валерия Драгомирова
Генпрокуратура, Протест, Домашній арешт, Сергій Стерненко
Натовп біля будинку Венедиктової. Фото:
Натовп біля будинку Венедиктової. Фото: "Країна"

Сергій Стерненко, посаджений під домашній арешт, та його прихильники вирушили протестувати під будинком генпрокурора Ірини Венедіктової, а потім біля Офісу президента.

Про це повідомляє "Страна".

Всього в будинку генпрокурора зібралися приблизно 100-150 осіб. Вони скандували: "Київ, вставай", "Аваков чорт", "Венедіктова курва".

Охорону громадського порядку на місці стихійного протесту забезпечували співробітники поліції і Нацгвардії.

Нічого не добившись, юрба рушила до будинку Володимира Зеленського мимо Офісу президента.Проходячи повз Офісу, масовка Стерненко скандувала: "Зелю геть!".

 Потім Стерненко з колоною дійшов до будинку президента Володимира Зеленського біля Маріїнського парку. Там одеський націоналіст вирішив зателефонувати главі держави, але той не відповів.

"Ну так, я не Путін, мені можна не відповідати", - ображено сказав Стерненко, вислухавши довгі гудки.Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України повідомила Стерненка про підозру в умисному вбивстві.

Увечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі. Одного з нападників він убив, другий втік.

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