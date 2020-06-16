Суд перегляне міру припинення Стерненку у частині зазначення місця домашнього арешту

Для колишнього керівника відділення "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка Шевченківський районний суд Києва перегляне міру припинення у частині зазначення місця домашнього арешту.

Про це активіст написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Раніше суд визначив підозрюваному цілодобовий домашній арешт за місцем прописки, а саме військову частину в Одесі, хоч сам Стерненко проживає в Києві.

"Прокурор подав клопотання про зміну адреси відбування домашнього арешту з прописки в адресу проживання. Що заважало це зробити одразу - невідомо. Вчора прокурор просто втік, сказавши що він задоволений", - написав він.

Активіст пояснив, що це не означає, що міра запобіжного заходу зміниться зараз, просто виправлять адресу домашнього арешту.

9:20 Стерненко написав, що засідання призначене на 10:00.

"Засідання призначене на 10:00. Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання. Я просто фізично не встигну туди доїхати. Це неможливо, враховуючи ще і те, що мені не можна пересуватися без охорони", - написав він.

При цьому він зазначив, що біля суду чергують його адвокати.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України повідомила Стерненку про підозру в умисному вбивстві.

Під час розгляду запобіжного заходу Стерненку, під стінами суду пройшли мітинги на його підтримку. Поліція затримала 5 активістів.

Після суду Стерненка його прихильники вирушили протестувати до будинку генпрокурора Ірини Венедіктової. Потім вони пішли до Офісу президента.