Рятувальники попередили українців про град і зливи

У середу, 17 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про дощ, грози і шквальний вітер. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Завтра в Україні очікуються грози. Вдень в окремих районах, крім крайнього сходу, прогнозуються град і шквальний вітер 15-20 м/с.

У західних областях місцями очікується значний дощ.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 14-15 червня очікуються грози, а в Закарпатській, Тернопільській та Івано-Франківській областях пройдуть значні дощі, через які пішло під воду село

Також вчора на Заході України оголосили штормове попередження: будуть зливи та шквальний вітер

Повідомлялось, що в Рівненській області випав град розміром з куряче яйце і побив рослини.