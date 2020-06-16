Рятувальники попередили українців про град і зливи

У середу, 17 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про дощ, грози і шквальний вітер. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Завтра в Україні очікуються грози. Вдень в окремих районах, крім крайнього сходу, прогнозуються град і шквальний вітер 15-20 м\/с. У західних областях місцями очікується значний дощ. Як повідомляли Українські Новини, в Україні 14-15 червня очікуються грози, а в Закарпатській, Тернопільській та Івано-Франківській областях пройдуть значні дощі, через які пішло під воду село Також вчора на Заході України оголосили штормове попередження: будуть зливи та шквальний вітер Повідомлялось, що в Рівненській області випав град розміром з куряче яйце і побив рослини. Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Починаючи з 8 по 20 червня вдень буде на рівні 26-28 градусів, а з 21 червня до кінця місяця ще вище. У серпні дощі будуть хоч і частими, але дуже мізерними. За місяць випаде не більше 15-22 міліметрів.