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16 червня 2020, вівторок, 15:56 9
Суспільство 2020-06-16T16:30:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили українців про град і зливи

Рятувальники попередили українців про град і зливи

Ольга Фандорина
Негода, Прогноз погоди, дощ, Зливи, Шквальний вітер
Град
Град

У середу, 17 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про дощ, грози і шквальний вітер. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Завтра в Україні очікуються грози. Вдень в окремих районах, крім крайнього сходу, прогнозуються град і шквальний вітер 15-20 м/с.

У західних областях місцями очікується значний дощ.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 14-15 червня очікуються грози, а в Закарпатській, Тернопільській та Івано-Франківській областях пройдуть значні дощі, через які пішло під воду село

Також вчора на Заході України оголосили штормове попередження: будуть зливи та шквальний вітер

Повідомлялось, що в Рівненській області випав град розміром з куряче яйце і побив рослини.

Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Починаючи з 8 по 20 червня вдень буде на рівні 26-28 градусів, а з 21 червня до кінця місяця ще вище. У серпні дощі будуть хоч і частими, але дуже мізерними. За місяць випаде не більше 15-22 міліметрів.

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