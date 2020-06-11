У Рівненській області випав град розміром з куряче яйце

У Рівненській області, де вчора бушували грози, випав град завбільшки з куряче яйце. Про це повідомляється сторінці Типове Рівне в Facebook, де опублікував також фото і відео величезного граду, що пошкодив рослини в області.

"Поки в Рівному гримить, біля Острога випав ось такий град", - підписане відео, на якому показують град великого розміру.

Великий град побив майбутній урожай і квіти. Град випав у Переділах, Оженині, Могилянах та Острозі.

На фото також показаний град у порівнянні з курячим яйцем.

Новая фотозона в Рівному також не витримала нічної грози з градом.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер в Україні буде спека до +35, місцями дощі та шквали. Починаючи з 8 по 20 червня вдень буде на рівні 26-28 градусів, а з 21 червня до кінця місяця ще вище.

Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом глобальне потепління зробить літо довшим, а зими коротшими.

Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Починаючи з 8 по 20 червня вдень буде на рівні 26-28 градусів, а з 21 червня до кінця місяця ще вище. У серпні дощі будуть хоч і частими, але дуже мізерними. За місяць випаде не більше 15-22 міліметрів.