Коронавірус б'є антирекорди через нехтування масками і антисептиками, – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що однією з головних причин зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, а нових випадків в Україні за 15 червня налічується 666, є нехтування рекомендаціями МОЗ, а саме – недотримання соціальної дистанції, ігнорування масок та антисептиків.

Про це Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу, передають Українські Новини.

Минулого тижня значно почала збільшуватися кількість хворих коронавірусом: понад 600 випадків за добу, було навіть 753 випадки.

"Ми це пов'язуємо в тому числі і з тим, що люди переплутали пом'якшення карантинних заходів з повною відміною обмежень, що діють в країні. Деякі українці повністю нехтують такими рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, як дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками і масками", – підкреслив він.

За словами міністра, спалахи хвороби у певних населених пунктах часто пов'язані з проведенням святкових заходів без дотримання карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Київ та ще 10 областей України не готові до наступного етапу пом'якшення карантинних заходів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що посилення карантинних заходів на всій території України може відбутися за умови стрімкого зростання захворюваності в 10 і більше областях.