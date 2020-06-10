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10 червня 2020, середа, 15:30 15
Президент 2020-06-10T17:00:03+03:00
Українські Новини
Правильно зробили, – Зеленський про адмінпротокол за порушення карантину

Правильно зробили, – Зеленський про адмінпротокол за порушення карантину

Виолетта Чайковская
Володимир Зеленський, Штрафи за порушення карантину, Порушення карантину
Президент Володимир Зеленський в кафе Хмельницького. Фото: Instagram/zelenskiy_official
Президент Володимир Зеленський в кафе Хмельницького. Фото: Instagram/zelenskiy_official

Складання поліцією адміністративного протоколу за відвідування кафе у Хмельницькому під час карантину президент Володимир Зеленський вважає обґрунтованим. 

Про це він повідомив журналістам під час робочого візиту до Чернігова, передають Українські Новини.

"Можна зняти маску? Так мене буде краще чути. А то буде як в Хмельницькій області - випишуть мені штраф. І, в принципі, правильно зробили", - сказав він.

3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами.

Водночас, згідно з постановою Кабінету Міністрів, відкриття ресторанів дозволялося тільки з 5 червня, водночас за одним столом заборонено розміщувати більш як 4 клієнтів.

Володимир Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: facebook ОПУВолодимир Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: facebook ОПУ

Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.

Водночас час заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заступився за Зеленського.

Він був у кафе разом з президентом, і заявив, що відвідування не було порушенням карантинних обмежень, а було інспекцією готовності ресторанів до їх ослаблення.

Тим не менш, 10 червня Національна поліція повідомила, що склала адмінпротоколи на власника кав'ярні, а також на відвідувачів – Зеленського, Ляшко, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габинета і мера Хмельницького Олександра Симчишина.

Поліція зазначила, що матеріали будуть направлені до суду, порушення правил карантину тягне штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція виписала Зеленському адмінпротокол у першому турі виборів Президента за порушення правил передвиборної агітації. Тоді Зеленський сплатив штраф значно менший, ніж той, що загрожує йому за порушення карантинних обмежень.

Нещодавно Зеленський заявив, що збирався заразитися коронавірусом, але з низки причин відмовився від цієї ідеї.

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