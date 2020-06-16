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16 червня 2020, вівторок, 13:47 9
Фінанси 2020-06-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
Кредиторам заборонили нараховувати штрафи за несплату кредиту на карантині

Кредиторам заборонили нараховувати штрафи за несплату кредиту на карантині

Кира Молчанова
Кредит, Рада, Кредитні канікули
Кредит на карантині. Фото: pixabay
Кредит на карантині. Фото: pixabay

Верховна Рада заборонила в період  карантину нараховувати штрафи за несплату кредиту після того, як парламент дозволив установам культури в цей період менше платити за оренду.

За прийняття в цілому законопроєкту № 3297 проголосували 344 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що він має захистити суб'єкти господарювання від нарахування в період карантину і у 30-денний період після завершення карантину штрафів та пені за кредитами (позиками).

Законопроєкт передбачає звільнення позичальників від неустойки, штрафу, пені за прострочення виплати кредиту у період карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу, а також у 30-денний період після завершення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада раніше дозволила не платити за оренду на час карантину.

Тим часом, у Науково-експертному управлінні Ради назвали неправомірним звільнення всіх наймачів від орендної плати.

Також раніше Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, працюючим з коронавірусними хворими.

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