Кредиторам заборонили нараховувати штрафи за несплату кредиту на карантині

Верховна Рада заборонила в період карантину нараховувати штрафи за несплату кредиту після того, як парламент дозволив установам культури в цей період менше платити за оренду.

За прийняття в цілому законопроєкту № 3297 проголосували 344 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що він має захистити суб'єкти господарювання від нарахування в період карантину і у 30-денний період після завершення карантину штрафів та пені за кредитами (позиками).

Законопроєкт передбачає звільнення позичальників від неустойки, штрафу, пені за прострочення виплати кредиту у період карантину, запровадженого через епідемію коронавірусу, а також у 30-денний період після завершення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада раніше дозволила не платити за оренду на час карантину.

Тим часом, у Науково-експертному управлінні Ради назвали неправомірним звільнення всіх наймачів від орендної плати.

Також раніше Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, працюючим з коронавірусними хворими.