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01 квітня 2020, середа, 19:00 9
Верховна Рада і партії 2020-04-01T20:00:02+03:00
Українські Новини
У Науково-експертному управлінні Ради назвали неправомірним звільнення всіх наймачів від орендної плати

У Науково-експертному управлінні Ради назвали неправомірним звільнення всіх наймачів від орендної плати

Таня Войтюк
Рада, оренда, Карантин в Україні
Оренда (ілюстрація). Фото: blin.mk.ua
Оренда (ілюстрація). Фото: blin.mk.ua

В той час як Рада дозволила не платити за оренду на час карантину, головне науково-експертне управління Верховної Ради вважає неправомірним звільнення всіх наймачів від орендної плати незалежно від того, чи майно.

Про це йдеться у висновку управління щодо законопроєкту №3275, передають Українські Новини.

"Згідно ч. 6 ст. 762 Цивільного кодексу, наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. Звертаємо увагу, що у згаданому п. 14 пропонується звільнити від плати всіх наймачів, у тому числі і тих, хто використовує майно, взяте в оренду, що не відповідає вимогам ч. 6 ст. 762 ЦК і порушує права наймодавця, так як дозволяє неправомірне безоплатне користування його майном", - сказано у висновку.

Як повідомляли Українські Новини, Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють хворими на коронавірус пацієнтами.

Окрім цього, Верховна Рада України підняла річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців.

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