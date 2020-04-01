У Науково-експертному управлінні Ради назвали неправомірним звільнення всіх наймачів від орендної плати

Про це йдеться у висновку управління щодо законопроєкту №3275, передають Українські Новини.

"Згідно ч. 6 ст. 762 Цивільного кодексу, наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. Звертаємо увагу, що у згаданому п. 14 пропонується звільнити від плати всіх наймачів, у тому числі і тих, хто використовує майно, взяте в оренду, що не відповідає вимогам ч. 6 ст. 762 ЦК і порушує права наймодавця, так як дозволяє неправомірне безоплатне користування його майном", - сказано у висновку.

Як повідомляли Українські Новини, Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють хворими на коронавірус пацієнтами.

Окрім цього, Верховна Рада України підняла річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців.