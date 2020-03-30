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30 березня 2020, понеділок, 14:59 231
Верховна Рада і партії 2020-03-30T15:14:38+03:00
Українські Новини
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину

Рада дозволила не платити за оренду на час карантину

Ярина Вацяк
Карантин, оренда, Верховна Рада
Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада, яка провалила голосування за бюджет 2020, звільнила наймачів від плати за користування майном завершення карантину з моменту його встановлення Кабінетом Міністрів 11 березня.

За прийняття відповідного законопроекту №3275 в цілому проголосували 312 депутатів при необхідних 226, в цілому - 312 депутатів, передають Українські Новини.

Згідно з ним, звільнення від плати здійснюється у відповідності із частиною 6 (наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає) статті 762 (плата за користування майном) Цивільного кодексу.

Загальна і спеціальна позовна давність, переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності, припинення поруки, право на оскарження дій виконавця заповіту, позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару, яка застосовується до вимог про розірвання договору дарування, а також яка застосовується до вимог, які випливають із договору найму, їх строки продовжуються на час дії такого карантину.

Також у період карантину забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

Як повідомляли Українські Новини, Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, працюючим з коронавірусними хворими.

Також  Рада підняла річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців.

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