Рада дозволила не платити за оренду на час карантину

Верховна Рада, яка провалила голосування за бюджет 2020, звільнила наймачів від плати за користування майном завершення карантину з моменту його встановлення Кабінетом Міністрів 11 березня.

За прийняття відповідного законопроекту №3275 в цілому проголосували 312 депутатів при необхідних 226, в цілому - 312 депутатів, передають Українські Новини.

Згідно з ним, звільнення від плати здійснюється у відповідності із частиною 6 (наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає) статті 762 (плата за користування майном) Цивільного кодексу.

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Також у період карантину забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

Як повідомляли Українські Новини, Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, працюючим з коронавірусними хворими.

Також Рада підняла річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців.