Учреждениям культуры на карантине позволили меньше платить за аренду

Верховная Рада уменьшила плату за аренду (наем) неиспользуемого в полном объеме имущества для нанимателей учреждений культуры на период ограничений с 11 мая, связанных с карантином.

За принятие законопроекта №3377 за основу проголосовали 260 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Плата за пользование недвижимым имуществом (его частью) подлежит уменьшению (из-за карантинных ограничений) по требованию нанимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества на протяжении всего времени.

Размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный (пропорционально арендуемой площади) объем расходов, которые арендатор совершил или должен будет осуществить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг.

Указанные расходы возлагаются на нанимателя в качестве платы за пользование имуществом за соответствующий период пропорциональной площади недвижимого имущества, которую он нанимает согласно договору, если договором не предусмотрена обязанность нанимателя самостоятельно уплатить эти расходы полностью или частично.

Как сообщали Українські Новини, 30 марта Рада освободила арендаторов от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров, 11 марта, до завершения карантина.

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве решил отменить начисление арендной платы арендаторам до конца карантина.

В законе, направленном на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), изменена норма об уплате аренды.