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16 червня 2020, вівторок, 13:20 11 Документ
Президент 2020-06-16T15:30:03+03:00
Українські Новини
Єрмак зобов'язав співробітників Офісу президента спілкуватися зі ЗМІ виключно за погодженням з пресслужбою

Єрмак зобов'язав співробітників Офісу президента спілкуватися зі ЗМІ виключно за погодженням з пресслужбою

Виолетта Чайковская
ЗМІ, Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Офіс президента
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Керівник ОПУ Андрій Єрмак зобов'язав своїх підлеглих інформувати ЗМІ про діяльність президента Володимира Зеленського або Офісу виключно за погодженням з директоратом з питань інформаційної політики в той час, як в ОПУ також хочуть обмежити спілкування Зеленського з пресою 20-25 журналістами.

Про це йдеться в його розпорядженні, текст якого мають Українські Новини.

"Встановити, що інформування ЗМІ щодо офіційної позиції президента України щодо політичних, соціально-економічних, міжнародних та інших питань розвитку держави, а також щодо діяльності Офісу президента України здійснюється співробітниками Офісу президента України виключно після погодження з директоратом з питань інформаційної політики", - сказано в ньому.

Таке розпорядження Єрмак підписав 15 травня і вирішив контролювати особисто.

Директорат з інформполітики в Офісі очолює Ірина Побєдоносцева.

Розпорядження Офісу президентаРозпорядження Офісу президента

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні Зеленський спілкувався зі ЗМІ 14 годин. Тоді Зеленський побив світовий рекорд із тривалості пресконференції.

З нагоди року президентства Зеленський провів пресконференцію, але вже набагато швидше.

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