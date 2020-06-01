У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами

Після того, як ще минулого року Андрій Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством, теперішній заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко виступає за створення пулу з 20-25 журналістів для висвітлення діяльності президента Володимира Зеленського.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Вести", передають Українські Новини.

"Думаю, нам необхідний пул журналістів, які ходять на пресконференції або брифінги. В ньому має бути 20-25 представників ЗМІ, не більше — так робиться в різних країнах Європи, в США. Тоді розмова виходить предметним і продуктивним. І це не означає, що ми закриваємося від інших ЗМІ — ми точно так само з ними працюємо, відповідаючи на запити, відправляючи до них голову Офісу або його заступників", - сказав він.

Тимошенко додав, що поки це тільки ідея, і він хотів би почути реакцію журналістської спільноти.

"Розуміємо, що буде багато незадоволених. Але це найбільш продуктивна і робоча схема. Щоб прийшли 25 акредитованих журналістів отримали 25 відповідей. Інакше це перетворюється в процес обміну думками з президентом, самоствердження, світські бесіди", - сказав він.

Тимошенко також виступив за розробку механізму залучення ЗМІ до відповідальності за поширення фейків.

"Потрібно придумати механізм. У ЗМІ має бути відповідальність за поширення фейків. Не така, як зараз: мовляв, ідіть, подавайте в суд, судитимемося рік, і ми виплатимо вам 10 або 50 тис. гривень компенсації", - сказав заступник керівника Офісу.

За його словами, розробка такого механізму буде одним із завдань міністра культури після його призначення.

"Законопроєкт ("про дезінформацію") - точно не ініціатива Офісу президента. У нього три або чотири різні версії, та він навіть не дійшов до Верховної Ради. (Ексміністр Володимир) Бородянський всіх запрошував до обговорення та закликав: "придумаймо разом, як боротися з такою кількістю фейків. Але деякі журналісти, виходячи з засідань робочої групи, одразу писали в соцмережах, що це репресивний механізм, що законопроєкт жахливий. Міністерство ж, навпаки, просило допомоги експертного співтовариства... Прийде новий міністр, і це буде одне з його завдань - придумати, як це може працювати без використання репресивного апарату", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня на прес-конференцію президента Володимира Зеленського, присвячену року з дня його інавгурації, було акредитовано близько 70 ЗМІ.

За 3 години спілкування він встиг відповісти на запитання лише близько 15 журналістів.

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