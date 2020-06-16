У двох областях України не виявили коронавірус за минулу добу

У Миколаївській та Херсонській областях не виявили жодного випадку захворювання коронавірусом за минулу добу, 15 червня, в той час, як 14 червня коронавірус не знайшли в трьох областях.

Про це свідчать дані аналітичної панелі відкритих даних Кабміну України.

Повідомляється, що нових випадків коронавіруса не зафіксували в Миколаївській області. Всього в області підтвердили 321 випадок Covid-19, 216 чоловік одужали, 7 - померли. Також за минулу добу коронавірус не зафіксували в Херсонській області. Всього хворих в області - 183 особи, вилікувались - 174, 3 летальних випадки.

Динаміка коронавіруса в регіонах України. Карта: covid19.gov.ua

Динаміка коронавіруса в Україні. Карта: covid19.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових інфікованих коронавірусом в Україні росте другий день підряд. Всього хворих - 32 476, кількість померлих - 912. Крім того, першу леді Олену Зеленську госпіталізували через коронавірус. Вона знаходиться в ізоляції, під наглядом лікарів.