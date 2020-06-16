На українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Шегині" відновили рух автотранспорту

На контрольно-пропускному пішохідному пункті пропуску українсько-польського кордону "Медика", перед яким раніше утворилися черги, відновили рух автотранспорту. Українська сторона забезпечила пропуск транспорту у КПП "Шегині".

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"В ніч на 16 червня Прикордонна варта Республіки Польща повідомила про рішення щодо відновлення руху автотранспорту через пункт пропуску "Медика". Цієї ж ночі Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску "Шегині", навпроти польського – "Медика", – сказано в ньому.

Нагадується, що Кабінет Міністрів прийняв рішення про відновлення пропуску "Шегині" ще 20 травня.

Загалом, цим рішенням Кабмін відновив роботу 6 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, 2 – зі Словаччиною, 4 – з Угорщиною, 7 – з Румунією, 46 – з Молдовою та 1 – для морського сполучення.

Згідно з цим рішенням, Держприкордонслужба готова розпочати здійснення пропускних операцій в автомобільних пунктах пропуску "Смільниця – Кросценко", "Угринів – Долгобичів", "Грушів – Будомєж" та "Устилуг – Зосін" відразу, як тільки суміжна сторона відновить пробіл.

На даний момент на кордоні з Польщею функціонують 4 пункти пропуску для автомобільного сполучення "Краковець – Корчова", "Рава-Руська – Хребенне" та "Ягодин – Дорохуськ", а також пункт пропуску "Шегині – Медика".

Зазначено, що піше повідомлення здійснюється тільки в пункті пропуску "Шегині – Медика", де з початку червня зростає пасажиропотік і відзначається скупчення осіб перед польським пунктом пропуску через тривалі контрольні та санітарні (пов'язані з карантином) заходи.

У зв'язку з цим, Держприкордонслужба ініціює і забезпечує заходи для розширення можливостей та поліпшення умов перетинання громадянами кордону з Польщею.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів відкрив 13 червня піший пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні у Львівській області.

Раніше повідомлялося, що на пункті пропуску "Шегині-Медика" охочих перетнути українсько-польський кордон перевірятимуть на коронавірус.

Тим часом 11 червня українські прикордонники затримали громадянина Польської Республіки за незаконний перетин українсько-польського кордону для пошуку роботи.