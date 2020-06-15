У пункті пропуску "Шегині" люди по кілька годин чекають, щоб потрапити до Польщі. Яка ситуація на кордоні

Після відкриття пішого пункту пропуску "Шегині" понад 74 тисяч осіб перетнули українсько-польський кордон у Львівській області. Однак через додаткові контрольні процедури для перетину кордону, встановлені Польщею, на КПП утворюються значні черги.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

Щодня на пункті пропуску збільшується кількість громадян, які вибирають цей перехід для перетину кордону з Республікою Польща, повідомляють у Держприкордонслужбі.

"За добу через пункт пропуску "Шегині" на вхід і на вихід прямують від 3 до 35 тисяч осіб", – повідомляє пресслужба. Крім того, впродовж останніх днів кількість мандрівників, наступних за кордон, зростає.

Також у відомстві додають, що з боку української влади немає обмежень, пов'язаних з карантином, для громадян, які прямують до Польщі. У зв'язку з цим, оформлення осіб здійснюється без будь-яких затримок. Щогодини прикордонники оформлюють близько 70 осіб, які прямують на вихід з України.

Однак, після проходження всіх видів контролю на українській стороні, громадяни вимушені по кілька годин чекати, щоб потрапити на територію Польщі. Перед польським пунктом пропуску виникає значне накопичення людей.

Також у Держприкордонслужбі додають, що у зв'язку з карантинними заходами, польська сторона проводить додаткові контрольні процедури щодо осіб, які прибувають з-за кордону. Внаслідок цього і збільшується тривалість оформлення документів і час очікування на перетин кордону.

В той час, українські прикордонники інформують польських колег і звертаються з проханням прискорити оформлення осіб, які прямують до Польщі і чекають перед пунктом пропуску "Медика".

У пункті пропуску "Шегині" українські прикордонники розгорнули каркасні намети і доставлять питну воду, щоб люди змогли відпочити і сховатися від спеки чи дощу.

Каркасні намети в пункті пропуску "Шегині". Фото: Держприкордонслужба

Також українські прикордонники звертаються з проханням перетинати українсько-польський кордон по можливості легковим транспортом в автомобільних пунктах пропуску "Ягодин", "Краковець" та "Рава-Руська".

Як повідомляли Українські Новини, на КПП "Шегині", що на кордоні з Польщею, планується всіх перевіряти на коронавірус.

Раніше Єврокомісія оприлюднила умови для перетину кордонів з країнами ЄС для України та інших держав, які не входять у союз.

Крім того, з 15 червня Кабінет Міністрів вирішив відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду на кордоні з анексованим Росією Кримом.