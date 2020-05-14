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14 травня 2020, четвер, 13:41 25
Суспільство 2020-05-14T15:15:02+03:00
Українські Новини
На КПП "Шегині", що на кордоні з Польщею всіх будуть перевіряти на коронавірус, - ЗМІ

На КПП "Шегині", що на кордоні з Польщею всіх будуть перевіряти на коронавірус, - ЗМІ

Ольга Фандорина
КПП, Шегині, кордон з Польщею, Шегині-Медика
Шегині-Медика. Фото: kwidoo.ru
Шегині-Медика. Фото: kwidoo.ru

На пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Шегині-Медика", який вчора відкрили, всіх будуть перевіряти на коронавірус. Про це йдеться повідомляє "Страна".

У статті повідомляється, що є деякі побоювання у прикордонників у зв'язку з відкриттям єдиного пішого переходу у Львівській області, так як "Шегині" не розширили. Наплив людей може занурити цю ділянку кордону в хаос. І карантинні заходи, яких дотримувалися з початку епідемії коронавіруса, можуть піти нанівець.

"Пішохідний перехід у "Шегинях" працюватиме з урахуванням вимог карантину, тобто перевірки на коронавірус", - заявив у коментарі виданню заступник голови Львівської облдержадміністрації Тарас Грень.

За інформацією джерела на кордоні, зараз всім в'їжджають роблять експрес-тести на коронавірус. А як це буде на практиці у "Шегинях", поки неясно.

Раніше повідомлялося про те, що в Міністерстві закордонних справ України заявили, що виїзд українців за кордон обмежений тільки літаками.

Також з 28 березня України закрила кордону на в'їзд і виїзд у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.

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