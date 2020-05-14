На КПП "Шегині", що на кордоні з Польщею всіх будуть перевіряти на коронавірус, - ЗМІ

На пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Шегині-Медика", який вчора відкрили, всіх будуть перевіряти на коронавірус. Про це йдеться повідомляє "Страна".

У статті повідомляється, що є деякі побоювання у прикордонників у зв'язку з відкриттям єдиного пішого переходу у Львівській області, так як "Шегині" не розширили. Наплив людей може занурити цю ділянку кордону в хаос. І карантинні заходи, яких дотримувалися з початку епідемії коронавіруса, можуть піти нанівець.

"Пішохідний перехід у "Шегинях" працюватиме з урахуванням вимог карантину, тобто перевірки на коронавірус", - заявив у коментарі виданню заступник голови Львівської облдержадміністрації Тарас Грень.

За інформацією джерела на кордоні, зараз всім в'їжджають роблять експрес-тести на коронавірус. А як це буде на практиці у "Шегинях", поки неясно.

Раніше повідомлялося про те, що в Міністерстві закордонних справ України заявили, що виїзд українців за кордон обмежений тільки літаками.

Також з 28 березня України закрила кордону на в'їзд і виїзд у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.