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15 червня 2020, понеділок, 13:13 15
Силові структури 2020-06-15T16:30:05+03:00
Українські Новини
Прикордонники затримали поляка, який незаконно перетнув український кордон у пошуках роботи

Прикордонники затримали поляка, який незаконно перетнув український кордон у пошуках роботи

Ирина Николенко
Прикордонники України, Прикордонники, кордон з Польщею, Перетин кордону
Затримали іноземця за незаконний перетин кордону. Фото: Держприкордонслужба
Затримали іноземця за незаконний перетин кордону. Фото: Держприкордонслужба

11 червня прикордонниками Львівського загону було виявлено та затримано громадянина Польської Республіки за незаконний перетин українсько-польського кордону для пошуку роботи в той час, як на пішому пункті пропуску "Шегині" утворюються значні черги.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

Прикордонники сусідньої країни повідомили українській стороні, що громадянин Польської Республіки незаконно перетнув кордон.

"Українськи прикордонники негайно відреагували і незабаром на ділянці відділу "Рава-Руська" затримали порушника держкордону", – йдеться в повідомленні.

Затриманий чоловік розповів, що є громадянином Польщі, а незаконно перетнув кордон, щоб влаштуватися на роботу в Україні. Однак, жодних документів іноземця не виявили.

За незаконний перетин кордону громадянина Польщі притягнули до адміністративної відповідальності. Після встановлення всіх обставин його справу передадуть польським правоохоронцям.

Раніше Українські Новини повідомляли, Україна відновила роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та країнами Євросоюзу.

Тим часом сьогодні, 15 червня, аеропорти України відновили роботу 15 пунктів пропуску для авіаційного сполучення.

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