На ЗНО-2020 можуть пустити дітей з підвищеною температурою

На основну сесію ЗНО зможуть допускати деяких учнів з підвищеною температурою. Пропуск буде дозволено у разі наявності довідки від лікаря про субфебрильну температуру. Про це на брифінгу заявив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, повідомляє РБК-Україна.

"Температура 37,2, яка вказана в протоколі, є орієнтовною, переусім, при здійсненні термометрії на вході. Ми розуміємо, що не всі наші діти є різними за станом здоров'я. Ми розуміємо, що певна категорія наших дітей з захворюваннями, серед яких може триматися так звана субфебрильна температура. Тобто температура може коливатися в межах більш високих, ніж це допускає санітарний лікар. Тому ми радимо всім таким дітям взяти довідки від лікувальних установ, від сімейних лікарів, що підтверджують наявність субфебрильної температури. У випадку виявлення (температури - ред.) таким дітям буде надана можливість зайти в пункт тестування", — сказав Бойко.

Як повідомляли Українські Новини, зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 25 червня по 17 липня, результати оголосять до 29 липня.

Крім того, МОЗ опублікувало рекомендації для ЗНО в умовах карантину.