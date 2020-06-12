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12 червня 2020, пʼятниця, 13:09 7
Суспільство 2020-06-12T13:45:02+03:00
Українські Новини
На ЗНО-2020 можуть пустити дітей з підвищеною температурою

На ЗНО-2020 можуть пустити дітей з підвищеною температурою

Ольга Фандорина
Карантин, Карантин в школах, Зовнішнє незалежне оцінювання, Графік проведення ЗНО, проведення ЗНО
Температура, грип, застуда. Фото: pinkycloud.com
Температура, грип, застуда. Фото: pinkycloud.com

На основну сесію ЗНО зможуть допускати деяких учнів з підвищеною температурою. Пропуск буде дозволено у разі наявності довідки від лікаря про субфебрильну температуру. Про це на брифінгу заявив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, повідомляє РБК-Україна.

"Температура 37,2, яка вказана в протоколі, є орієнтовною, переусім, при здійсненні термометрії на вході. Ми розуміємо, що не всі наші діти є різними за станом здоров'я. Ми розуміємо, що певна категорія наших дітей з захворюваннями, серед яких може триматися так звана субфебрильна температура. Тобто температура може коливатися в межах більш високих, ніж це допускає санітарний лікар. Тому ми радимо всім таким дітям взяти довідки від лікувальних установ, від сімейних лікарів, що підтверджують наявність субфебрильної температури. У випадку виявлення (температури - ред.) таким дітям буде надана можливість зайти в пункт тестування", — сказав Бойко.

Як повідомляли Українські Новини, зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 25 червня по 17 липня, результати оголосять до 29 липня.

Крім того, МОЗ опублікувало рекомендації для ЗНО в умовах карантину.

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