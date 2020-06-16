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16 червня 2020, вівторок, 10:38 14
Транспорт 2020-06-16T12:45:03+03:00
Українські Новини
МАУ відновила регулярні рейси з Києва в Амстердам і Париж

МАУ відновила регулярні рейси з Києва в Амстердам і Париж

Ирина Николенко
МАУ, Авіасполучення, Міжнародні Авіалінії України, Послаблення карантину, відновлення авіасполучення
МАУ відновила регулярні рейси. Фото: pixabay
МАУ відновила регулярні рейси. Фото: pixabay

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), після відновлення в країні міжнародного авіасполучення, відновила регулярні рейси в Амстердам та Париж з Києва. Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Після трьох місяців перерви ми нарешті відновлюємо свої міжнародні регулярні рейси", – сказано в ньому.

Перший рейс "Київ – Амстердам – Київ" запланований на 16 червня, "Київ – Париж – Київ" – на 17 червня.

При цьому в системі бронювання купівля квитків за даними напрямками недоступна – система сповіщає, що квитки на даний рейс або недоступні, або були розкуплені.

МАУ зазначила, що скористатися рейсом Амстердам зможуть тільки громадяни Нідерландів, інших країн ЄС, а також іноземці, дипломати і українці з робочими візами або видом на проживання в ЄС, а також в інших випадках, визначених країною в'їзду.

В Париж зможуть полетіти громадяни Франції, інших держав ЄС, українці з посвідченнями на проживання в ЄС, при цьому по прибутті є обов'язковим проходження 14-денного карантину.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ сформувала розклад рейсів по Україні до липня, відновивши рейси з Києва в Одесу, Львів, Харків і Дніпро з 12 червня.

Тим часом SkyUp розробляє льотну програму після відновлення авіаперевезень.

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