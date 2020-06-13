підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 червня 2020, субота, 07:00 7 Інфографіка
Зовнішня політика 2020-06-13T08:10:21+03:00
Українські Новини
Чотири країни готові прийняти українців з 15 червня. Які вимоги

Чотири країни готові прийняти українців з 15 червня. Які вимоги

Валерия Драгомирова
США, Туреччина, Великобританія, Албанія, Авіасполучення
Літак. Фото: рixabay
Літак. Фото: рixabay

З 15 червня Албанія, Великобританія, США і Туреччина готові прийняти українців в той час, як Кабінет Міністрів вирішив відновити роботу пунктів пропуску у всіх аеропортах.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сьогодні Уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд для низки іноземців, які є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дозволять відновити роботу підприємств авіаційного транспорту та налагодити міжнародне повітряне сполучення", - написав Криклій

З 15 червня українців готові взяти:

  • Албанія, США – без обмежень на кордоні;
  • Великобританія – з дотриманням карантину 14 днів;
  • Туреччина – без обмежень на кордоні і тестуванням на коронавірус після прибуття.

Відновлення авіасполученняВідновлення авіасполучення

Як повідомляли Українські Новини, з 5 червня Україна запустила внутрішні авіаперельоти. Водночас продовжують діяти правилапо дотримання соціальної дистанції і дезінфекції.

Крім того, з 15 червня "Укрзалізниця" відновлює рух ще 14 приміських поїздів.

Більше новин про: США Туреччина Великобританія Албанія Авіасполучення

США готові дати Україні 250 млн доларів військової...
У Британії пообіцяли представити вакцину від корон...
Албанія продовжила надзвичайний стан до 23 червня ...
Туреччина планує дозвилити перельоти з України і щ...
Зеленський відмовиться від особистих зустрічей і поїздок за межі Києва через хворобу дружини
Ситнику і Холодницькому пропонували 6 млн доларів хабара за закриття справи Злочевського
Новини
Сьогодні 6 річниця визволення Маріуполя від бойовиків 08:15
Пункти пропуску на кордоні з Кримом відкриють з 15 червня 07:30
Чотири країни готові прийняти українців з 15 червня. Які вимоги 07:00 Інфографіка
З 1 липня підвищать пенсії: кому і на скільки 06:02
У квітні знизилася середня зарплата для розрахунку пенсій 06:00 Інфографіка
більше новин
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Владі соромно зізнатися, що Гончарука звільнили на вимогу олігархів, - Карасьов 12:15
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
Єрмак ставить свою людину Козлова на заступника голови ДБР, - Лерос 14:15
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
більше новин
Україна отримала статус партнера НАТО, — МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok