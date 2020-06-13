Чотири країни готові прийняти українців з 15 червня. Які вимоги

З 15 червня Албанія, Великобританія, США і Туреччина готові прийняти українців в той час, як Кабінет Міністрів вирішив відновити роботу пунктів пропуску у всіх аеропортах. Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "Сьогодні Уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд для низки іноземців, які є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дозволять відновити роботу підприємств авіаційного транспорту та налагодити міжнародне повітряне сполучення", - написав Криклій З 15 червня українців готові взяти: Албанія, США – без обмежень на кордоні; Великобританія – з дотриманням карантину 14 днів; Туреччина – без обмежень на кордоні і тестуванням на коронавірус після прибуття. Відновлення авіасполучення Як повідомляли Українські Новини, з 5 червня Україна запустила внутрішні авіаперельоти. Водночас продовжують діяти правилапо дотримання соціальної дистанції і дезінфекції. Крім того, з 15 червня "Укрзалізниця" відновлює рух ще 14 приміських поїздів.