Чотири країни готові прийняти українців з 15 червня. Які вимоги

З 15 червня Албанія, Великобританія, США і Туреччина готові прийняти українців в той час, як Кабінет Міністрів вирішив відновити роботу пунктів пропуску у всіх аеропортах.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сьогодні Уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд для низки іноземців, які є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дозволять відновити роботу підприємств авіаційного транспорту та налагодити міжнародне повітряне сполучення", - написав Криклій

З 15 червня українців готові взяти:

Албанія, США – без обмежень на кордоні;

Великобританія – з дотриманням карантину 14 днів;

Туреччина – без обмежень на кордоні і тестуванням на коронавірус після прибуття.

Відновлення авіасполучення

Як повідомляли Українські Новини, з 5 червня Україна запустила внутрішні авіаперельоти. Водночас продовжують діяти правилапо дотримання соціальної дистанції і дезінфекції.

Крім того, з 15 червня "Укрзалізниця" відновлює рух ще 14 приміських поїздів.