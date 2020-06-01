Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати

Міністерство освіти і науки внесло зміни до графіку проведення ЗНО, яке має відбутися з дотриманням спеціальних рекомендацій під час карантину. Основна сесія розпочнеться з 25 червня по 17 липня, передають Українські Новини. Графік основної сесії ЗНО 25 червня – математика 30 червня – українська мова та література 2 липня – фізика 6 липня – іспанська мова 6 липня – німецька мова 6 липня – французька мова 7 липня – англійська мова 9 липня – історія України 13 липня – біологія 15 липня – географія 17 липня – хімія Подати заяву в Український центр оцінювання якості освіти на участь у додатковій сесії з певного навчального предмету можуть школярі, які не змогли пройти тестування під час основної сесії з причин, не залежних від їх дій та волі, і на які вони не змогли вплинути. 25 червня – 1 липня – математика 30 червня – 6 липня – українська мова та література 2-8 липня – фізика 6-10 липня – іспанська мова 6-10 липня – німецька мова 6-10 липня – французька мова 7-13 липня – англійська мова 9-15 липня – історія України 13-17 липня – біологія 15-21 липня – географія 17-23 липня – хімія Розміщення на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти правильних відповідей до завдань сертифікаційних робіт. Математика – до 26 червня Українська мова та література – до 1 липня Фізика – до 3 липня Іспанська мова – до 7 липня Німецька мова – до 7 липня Французька мова – до 7 липня Англійська мова – до 8 липня Історія України – до 10 липня Біологія – до 14 липня Географія – до 16 липня Хімія – по 29 липня Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО результатів оцінювання: математика і фізика – до 17 липня, українська мова та література, історія України, іноземні мови, біологія – до 25 липня. Географія, хімія – до 29 липня. Раніше Українські Новини повідомляли, під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання можуть вимагати додаткову довідку. У Києві ЗНО розпочнеться з 25 червня.