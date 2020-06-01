підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 червня 2020, понеділок, 06:45 6
Суспільство 2020-06-01T08:00:01+03:00
Українські Новини
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати

Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати

Ирина Николенко
Абітурієнти, реєстрація на ЗНО, ЗНО-2020, вступна кампанія-2020
Графік ЗНО 2020. Фото: mykirov.com
Графік ЗНО 2020. Фото: mykirov.com

Міністерство освіти і науки внесло зміни до графіку проведення ЗНО, яке має відбутися з дотриманням спеціальних рекомендацій під час карантину. Основна сесія розпочнеться з 25 червня по 17 липня, передають Українські Новини.

Графік основної сесії ЗНО

  • 25 червня – математика
  • 30 червня – українська мова та література
  • 2 липня – фізика
  • 6 липня – іспанська мова
  • 6 липня – німецька мова
  • 6 липня – французька мова
  • 7 липня – англійська мова
  • 9 липня – історія України
  • 13 липня – біологія
  • 15 липня – географія
  • 17 липня – хімія

Подати заяву в Український центр оцінювання якості освіти на участь у додатковій сесії з певного навчального предмету можуть школярі, які не змогли пройти тестування під час основної сесії з причин, не залежних від їх дій та волі, і на які вони не змогли вплинути.

  • 25 червня – 1 липня – математика
  • 30 червня – 6 липня – українська мова та література
  • 2-8 липня – фізика
  • 6-10 липня – іспанська мова
  • 6-10 липня – німецька мова
  • 6-10 липня – французька мова
  • 7-13 липня – англійська мова
  • 9-15 липня – історія України
  • 13-17 липня – біологія
  • 15-21 липня – географія
  • 17-23 липня – хімія

Розміщення на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти правильних відповідей до завдань сертифікаційних робіт.

  • Математика – до 26 червня
  • Українська мова та література – до 1 липня
  • Фізика – до 3 липня
  • Іспанська мова – до 7 липня
  • Німецька мова – до 7 липня
  • Французька мова – до 7 липня
  • Англійська мова – до 8 липня
  • Історія України – до 10 липня
  • Біологія – до 14 липня
  • Географія – до 16 липня
  • Хімія – по 29 липня

Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО результатів оцінювання: математика і фізика – до 17 липня, українська мова та література, історія України, іноземні мови, біологія – до 25 липня. Географія, хімія – до 29 липня.

Раніше Українські Новини повідомляли, під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання можуть вимагати додаткову довідку.

У Києві ЗНО розпочнеться з 25 червня.

Більше новин про: Абітурієнти реєстрація на ЗНО ЗНО-2020 вступна кампанія-2020

Абітурієнти з окупованого Донбасу і Криму зможуть ...
На додаткову реєстрацію на ЗНО Міністерство освіти...
Вступну кампанію-2020 в Україні перенесли: подроби...
МОЗ затвердило рекомендації для проведення ЗНО в у...
Пропускний пункт на кордоні з Угорщиною розблокували
Порошенко задекларував 773 млн гривень доходів за 2019
Новини
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
Після вихідних гривня зросла в ціні. Курс НБУ на понеділок 05:45
Що буде з гривнею в червні. Прогноз фінансистів 05:05
Пропускний пункт на кордоні з Угорщиною розблокували 23:26
Порошенко задекларував 773 млн гривень доходів за 2019 22:45
більше новин
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Ветеран АТО Майман звинуватив у нападі на нього Володимира Теслю, відомого у вузьких колах під прізвиськом Француз 15:12
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
Алея Слави у Бучі - у ЗМІ показали, яким буде новий меморіальний комплекс 21:44
Україну заллє дощами, можливі підтоплення, — ДСНС 09:12
більше новин
Сьогодні Київ святкує День міста. Програма святкувань 06:12
У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини 08:35 Інфографіка
У Карпатах на початку літа може випасти до 15 см снігу. Рятувальники попередили про хуртовину і шквали 22:06
Тимошенко має отримати ще $5,5 млн компенсації за політрепресії 20:41
Сніг в Карптах. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
В останній день весни Карпати засипало снігом 11:50
більше новин
Ослаблення карантину: п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok