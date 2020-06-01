Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати

Міністерство освіти і науки внесло зміни до графіку проведення ЗНО, яке має відбутися з дотриманням спеціальних рекомендацій під час карантину. Основна сесія розпочнеться з 25 червня по 17 липня, передають Українські Новини.

Графік основної сесії ЗНО

25 червня – математика

30 червня – українська мова та література

2 липня – фізика

6 липня – іспанська мова

6 липня – німецька мова

6 липня – французька мова

7 липня – англійська мова

9 липня – історія України

13 липня – біологія

15 липня – географія

17 липня – хімія

Подати заяву в Український центр оцінювання якості освіти на участь у додатковій сесії з певного навчального предмету можуть школярі, які не змогли пройти тестування під час основної сесії з причин, не залежних від їх дій та волі, і на які вони не змогли вплинути.

25 червня – 1 липня – математика

30 червня – 6 липня – українська мова та література

2-8 липня – фізика

6-10 липня – іспанська мова

6-10 липня – німецька мова

6-10 липня – французька мова

7-13 липня – англійська мова

9-15 липня – історія України

13-17 липня – біологія

15-21 липня – географія

17-23 липня – хімія

Розміщення на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти правильних відповідей до завдань сертифікаційних робіт.

Математика – до 26 червня

Українська мова та література – до 1 липня

Фізика – до 3 липня

Іспанська мова – до 7 липня

Німецька мова – до 7 липня

Французька мова – до 7 липня

Англійська мова – до 8 липня

Історія України – до 10 липня

Біологія – до 14 липня

Географія – до 16 липня

Хімія – по 29 липня

Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО результатів оцінювання: математика і фізика – до 17 липня, українська мова та література, історія України, іноземні мови, біологія – до 25 липня. Географія, хімія – до 29 липня.

Раніше Українські Новини повідомляли, під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання можуть вимагати додаткову довідку.

У Києві ЗНО розпочнеться з 25 червня.