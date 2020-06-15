Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3%

14 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 656 до 31 810, середній показник летальності від коронавірусної інфекції в Україні станом на 15 червня становить 2,9%. Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини. "Показник смертності - 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні - 2,9%", — сказано в ньому. Серед померлих найбільше людей, старших 50 років - 88,3%. Показник летальності, що перевищує середній в Україні, зареєстрований в Івано-Франківській (5,4%), Кіровоградській (5,3%), Полтавській (4,7%), Чернівецькій (4,3%), Черкаській (3,7%), Львівській (3,6%) областях. Серед померлих людей з COVID-19 було 40 медичних працівників з 18 областей. Летальність серед медиків становила 0,8% і найвищою була у Івано-Франківській області (2,7%). Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 становила 14 днів, з моменту госпіталізації до смерті - 9 днів. Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у Києві 14 червня порівняно з попередньою добою збільшилась на 53 особи до 3 957, померлих - на 2 людини до 90. Крім того, Київ не відповідає критеріям для пом'якшення карантину.