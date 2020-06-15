підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 червня 2020, понеділок, 18:02 9
Медицина 2020-06-15T19:00:01+03:00
Українські Новини
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3%

Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3%

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Києві, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

14 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 656 до 31 810, середній показник летальності від коронавірусної інфекції в Україні станом на 15 червня становить 2,9%.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"Показник смертності - 2,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні - 2,9%", — сказано в ньому.

Серед померлих найбільше людей, старших 50 років - 88,3%.

Показник летальності, що перевищує середній в Україні, зареєстрований в Івано-Франківській (5,4%), Кіровоградській (5,3%), Полтавській (4,7%), Чернівецькій (4,3%), Черкаській (3,7%), Львівській (3,6%) областях.

Серед померлих людей з COVID-19 було 40 медичних працівників з 18 областей.

Летальність серед медиків становила 0,8% і найвищою була у Івано-Франківській області (2,7%).

Середня тривалість від початку симптомів до смерті пацієнтів з COVID-19 становила 14 днів, з моменту госпіталізації до смерті - 9 днів.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у Києві 14 червня порівняно з попередньою добою збільшилась на 53 особи до 3 957, померлих - на 2 людини до 90.

Крім того, Київ не відповідає критеріям для пом'якшення карантину. 

 

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Києві Пандемія коронавірусу

Сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження, МОН просить не панікувати
Програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії
Новини
Укрзалізниця почала продавати квитки на ще чотири поїзди далекого прямування 18:38 Інфографіка
Ізраїльська авіакомпанія скасувала авіарейси з Києва 18:25
Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих продуктів всього 3 копійки, - ЗМІ 18:20
"Куди ми приходимо – там цивілізація": "Нібулон" незважаючи на коронакризу запустив новий термінал на Дніпропетровщині 18:07 Прес-реліз
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
більше новин
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Віктор Медведчук. Фото: ВП-ЗЖ
Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського 12:59 Відео
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
Вплив RAB-тарифу на ціну споживчих продуктів всього 3 копійки, - ЗМІ 18:20
Підпал авто скандального адвоката Максима Болдіна міг бути спланованою провокацією перед виборами, — ЗМІ 15:36
більше новин
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян" 13:14
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: що робити 19:44
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok