У Києві за добу – 66 нових випадків зараження COVID-19. Помер один пацієнт

Кількість хворих на коронавірус в Києві 13 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 66 осіб до 3 904, померлих - на 1 людину до 88.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ще у 66 жителів Києва підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу. Один чоловік помер. Всього за період пандемії від коронавірусу в столиці померло 88 осіб", - написав він.

Кличко додав, що серед хворих 37 жінок у віці від 24 до 80 років, 25 чоловіків від 18 до 62 років, а також 3 дівчинки у віці від 4 до 11 років та 9-річний хлопчик.

В тому числі захворіли 6 медиків.

В лікарні столиці 13 червня було госпіталізовано 16 хворих на коронавірус громадян, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем медиків.

Нових видужалих за добу не зафіксовано, всього коронавірус подолали 1 164 жителя столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Оболонському (12), Солом'янському (11), Голосіївському та Деснянському (по 8) районах.

Як повідомляли Українські Новини, 13 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 648 до 31 154, кількість померлих від захворювання збільшилася на 9 осіб до 889 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 14%, нових летальних випадків - знизилося на 10%.

За минулу добу у світі зафіксовано 132 786 нових випадків зараження на коронавірус. Померло 4 229 осіб.