підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 червня 2020, понеділок, 07:58 35
Суспільство 2020-06-15T11:15:04+03:00
Українські Новини
Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші

Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші

Ярина Вацяк
ЗНО, пробне ЗНО, Мінфін, Міносвіти, ЗНО-2020, повернення грошей
ЗНО. Фото: Pixabay
ЗНО. Фото: Pixabay

Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів готують порядок повернення коштів учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) через зміну формату проведення.

Про це йдеться в повідомленні Українського центру якості освіти.

Зазначається, що зареєстровані учасники будуть складати пробне ЗНО не в закладах освіти, а вдома. Усю необхідну інформацію учасники зможуть знайти у свої особистих кабінетах на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Урядовці запевнюють, що учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, будуть повернуті кошти через неможливість проведення пробного ЗНО у закладах освіти. Таке доручення Уряду дав президент Володимир Зеленський 13 червня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки готує до зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), основна сесія якого розпочнеться з 25 червня по 17 липня, більш як 1 700 безпечних пунктів тестування.

Раніше, 5 травня, Міністерство освіти і науки заявило, що в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб.

Більше новин про: ЗНО пробне ЗНО Мінфін Міносвіти ЗНО-2020 повернення грошей

Російськомовні школи переводять на українську мову...
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видали кред...
Закінчується додаткова реєстрація на ЗНО в Україні...
Пробне ЗНО не скасували, а перевели в онлайн-режим...
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено
Новини
Рубль на початку тижня знову впав. Курс російської нацвалюти на 15 червня 10:53
Райони Полтавської області хочуть скоротити в шість разів 10:41
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
Після вихідних євро почав падати, а долар продовжує зростати. Курс валют на 15 червня 10:30
Автомобільні пробки (ілюстрація). Фото: kiev.informator.ua
Тиждень знову почався в Києві з масштабних заторів 10:23 Карта
більше новин
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Злочевський та Burisma Group відхрестилися від $6 млн 15:14
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
МОЗ звинуватив у зростанні захворюваності коронавірусом не кількість тестувань, а пом'якшення карантину 18:13
Україна відновлює міжнародне авіасполучення. Куди полетять літаки з понеділка 15:51
більше новин
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: що робити 19:44
До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено 08:21
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші 07:58
більше новин
У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані на 15 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok