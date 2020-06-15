Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші

Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів готують порядок повернення коштів учасникам пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) через зміну формату проведення.

Про це йдеться в повідомленні Українського центру якості освіти.

Зазначається, що зареєстровані учасники будуть складати пробне ЗНО не в закладах освіти, а вдома. Усю необхідну інформацію учасники зможуть знайти у свої особистих кабінетах на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Урядовці запевнюють, що учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, будуть повернуті кошти через неможливість проведення пробного ЗНО у закладах освіти. Таке доручення Уряду дав президент Володимир Зеленський 13 червня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки готує до зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), основна сесія якого розпочнеться з 25 червня по 17 липня, більш як 1 700 безпечних пунктів тестування.

Раніше, 5 травня, Міністерство освіти і науки заявило, що в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб.