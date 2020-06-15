В одному з міст Китаю ввели військовий стан через масштабний спалах COVID-19

Після того, як в Китаї заявили про нові спалахи коронавірусу, в провінції Хубей, у місті Баодін ввели воєнний стан через новий спалах коронавірусу на ринку в Пекіні. Про це повідомляє видання ANI.

Як повідомляє відомство 15 червня, місцева влада стверджує, що воєнний стан введено з метою запобігти поширенню епідемії у місті.

"Баодін розташований поруч з Пекіном, і між містами відбувається інтенсивний рух товарів і людей. Населення міста становить понад 11 мільйонів людей, що означає великий ризик зараження і спалаху нової масштабної епідемії", — сказано в заяві.

Місто Баодін розташоване майже за 145 кілометрах на північний захід від Пекіна.

Як повідомляли Українські Новини, раніше головний епідеміолог Китаю зізнався в тому, що влада занижувала статистику з коронавірусу на початку епідемії.

Крім того, Україну і Китай звинуватили в бездіяльності при поширенні коронавірусу, і зажадали виплатити збитки.

Тим часом ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Китай спеціально приховував інформацію і статистику з коронаірусу від інших країн, щоб запастися ліками.