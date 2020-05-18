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  • Китай занижував статистику по COVID-19 на початку епідемії, – головний епідеміолог
18 травня 2020, понеділок, 13:30 10
Азія 2020-05-18T14:15:01+03:00
Українські Новини
Китай занижував статистику по COVID-19 на початку епідемії, – головний епідеміолог

Китай занижував статистику по COVID-19 на початку епідемії, – головний епідеміолог

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, коронавірус в Китаї, Статистика по коронавірусу
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com

Головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань заявив, що Ухань, де спалах епідемії коронавірусу взяв свій початок, тривалий час занижував статистику по COVID-19, замовчуючи про масштаби і ключові подробиці. Про це провідний епідеміолог Китаю розповів в інтерв'ю виданню CNN.

"У той час місцева влада не хотіла говорити правду. На самому початку вони мовчали, і тоді я сказав, що, можливо, у нас інфікується більшу кількість людей", – сказав він.

Зокрема, Чжун Наньшань прибув до Ухаюь 18 січня, де через два дні публічно підтвердив, що COVID-19 може передаватися від людини до людини, в той час як місцева влада це заперечувала.

За його словами, підозри виникли після того, як офіційне число хворих в Ухані - 41 чоловік - не змінювалося протягом десяти днів, в той час як вже з'являлися дані про інфікованих за кордоном.

Він також зазначив, що продовжував ставити питання місцевій владі, після чого вони дуже неохоче надали реальні дані. Так, станом на 20 січня загальне число випадків COVID-19 в Ухані досягло 198 осіб, троє померли. Крім того, тоді ж стало відомо про зараження 13 медпрацівників.

Він визнав заниження кількості хворих на початковому етапі епідемії, але відкинув звинувачення в недостовірності офіційної статистики влади Китаю з коронавірусу.

"Так що... з 23 січня, я думаю, всі дані ... будуть правильними", - додав Наньшань.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Китай спеціально приховував інформацію і статистику по коронавірусу від інших країн, щоб запастися ліками.

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