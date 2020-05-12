Україну і Китай звинувачують у бездіяльності при поширенні коронавірусу – вимагають виплатити збитки

Тим часом, як станом на 12 травня зафіксовано 375 нових випадків зараження коронавірусом, Україну і Китайську Народну Республіку (КНР) звинуватили у бездіяльності щодо протидії розповсюдження коронавірусу. Про це повідомили у прес-службі Окружного адміністративного суду міста Києва, передають Українські Новини.

Одна з громадських організацій направила позов до Окружного адміністративного суду Києва про встановлення бездіяльності уряду КНР, державних органів України у зв'язку із поширенням коронавірусу.

"До окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, відповідачами в якому визначені уряд КНР, Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство соціальної політики України, Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора, екс-прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, колишні міністри охорони здоров'я Зоряна Скалецька та Ілля Ємець, а також 48 народних депутатів України – члени парламентських комітетів з питань бюджету і питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування", – йдеться в повідомленні.

Позов подала громадська організація, яка звинувачує державні органи в бездіяльності і неналежному реагуванні на поширення коронавірусу в Україні.

У позові міститься 9 вимог. Вони стосуються того, щоб зобов'язати уряд КНР виплатити всі цивільно-правові збитки і реституції, встановлені нормами міжнародного права. Також вимагають, щоб Кабінет міністрів розробив і виконав відповідні державні цільові програми і санітарно-протиепідемічні правила і норми на виконання закону україни "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Вимоги стосуються і Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, вимагають провести комплексні клінічні випробування лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Наразі Окружний адміністративний суд Києва вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 11 травня зафіксували 416 нових випадків зараження коронавірусом, всього в Україні – 15 648 випадків інфікування Covid-19.

11 травня медики провели на 10% більше досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції в порівнянні з попередньою добою.