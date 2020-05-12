підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 травня 2020, вівторок, 14:35 8
Судова влада 2020-05-12T15:00:07+03:00
Українські Новини
Україну і Китай звинувачують у бездіяльності при поширенні коронавірусу – вимагають виплатити збитки

Україну і Китай звинувачують у бездіяльності при поширенні коронавірусу – вимагають виплатити збитки

Ирина Николенко
Окружний адміністративний суд міста Києва, коронавірус в Китаї, коронавірус в Україні, Поширення коронавірусу
Окружний адміністративний суд Києва. Фото: oask.gov.ua
Окружний адміністративний суд Києва. Фото: oask.gov.ua

Тим часом, як станом на 12 травня зафіксовано 375 нових випадків зараження коронавірусом, Україну і Китайську Народну Республіку (КНР) звинуватили у бездіяльності щодо протидії розповсюдження коронавірусу. Про це повідомили у прес-службі Окружного адміністративного суду міста Києва, передають Українські Новини.

Одна з громадських організацій направила позов до Окружного адміністративного суду Києва про встановлення бездіяльності уряду КНР, державних органів України у зв'язку із поширенням коронавірусу.

"До окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, відповідачами в якому визначені уряд КНР, Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство соціальної політики України, Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора, екс-прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, колишні міністри охорони здоров'я Зоряна Скалецька та Ілля Ємець, а також 48 народних депутатів України – члени парламентських комітетів з питань бюджету і питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування", – йдеться в повідомленні.

Позов подала громадська організація, яка звинувачує державні органи в бездіяльності і неналежному реагуванні на поширення коронавірусу в Україні.

У позові міститься 9 вимог. Вони стосуються того, щоб зобов'язати уряд КНР виплатити всі цивільно-правові збитки і реституції, встановлені нормами міжнародного права. Також вимагають, щоб Кабінет міністрів розробив і виконав відповідні державні цільові програми і санітарно-протиепідемічні правила і норми на виконання закону україни "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Вимоги стосуються і Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, вимагають провести комплексні клінічні випробування лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Наразі Окружний адміністративний суд Києва вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 11 травня зафіксували 416 нових випадків зараження коронавірусом, всього в Україні – 15 648 випадків інфікування Covid-19.

11 травня медики провели на 10% більше досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції в порівнянні з попередньою добою.

Більше новин про: Окружний адміністративний суд міста Києва коронавірус в Китаї коронавірус в Україні Поширення коронавірусу

У Китаї фіксують нові спалахи коронавірусу...
За минулу добу кількість проведених ПЛР-тестів на ...
Окружний адмінсуд Києва визнав, що генпрокуратура ...
Великобританія стала першою країною Європи, де від...
Показники Covid-19 дозволяють розглядати пом'якшення карантину, – Зеленський
У Києві після зростання знизилася кількість нових випадків коронавирусу. Дані по районам
Новини
Гривня підвищилася в ціні. Курс НБУ на 13 травня 15:11
Трамп наказав вивести активи Пенсійного фонду США, вкладені в китайські акції 14:58
Навчитися жити без дотацій: експерти назвали необхідні умови для створення банку в "Укрпошті" 14:38
Через неплатежі, "Івано-Франківськгаз" уже відтермінував виконання Інвестпрограми 2020 року 14:36 Прес-реліз
Україну і Китай звинувачують у бездіяльності при поширенні коронавірусу – вимагають виплатити збитки 14:35
більше новин
"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості 17:17
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Сергій Солодченко ініціював масштабні кадрові зміни у ДФС 09:21
ФІФА спростовує розслідування L illustr'e щодо Павелка 10:54
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів, щоб уникнути позову, − ЗМІ 09:37
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
більше новин
У Київській області знизилася кількість нових заражених коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok