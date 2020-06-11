У Китаї — 11 нових випадків активної форми коронавірусу

Китай, який остаточно вийшов з карантину, заявив про те, що в країні знову з'явилися спалахи коронавірусу. Зазначається, що на материковій частині Китаю влада зафіксували 11 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє The Associated Press. Як повідомляє відомство, в середу, 11 червня, материковий Китай повідомив про одинадцять нових випадків активної форми COVID-19. Наголошується, що всі пацієнти, які нещодавно прибули з-за кордону. Крім цього, в КНР виявили ще чотири безсимптомних випадки коронавіруса. На цьому етапі під наглядом медиків перебувають 130 інфікованих без ознак захворювання. Також в Китаї на лікуванні залишаються 62 пацієнта з активною формою COVID-19. Як повідомляли Українські Новини, раніше головний епідеміолог Китаю заявив про те, що в країні занижували статистику з коронавірусу на початку епідемії. Крім того, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Китай спеціально приховував інформацію і статистику з коронавірусу від інших країн, щоб запастися ліками. Раніше в країні повідомлялося про 40 безсимптомних випадків коронавірусу.