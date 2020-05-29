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29 травня 2020, пʼятниця, 20:06 10
Транспорт 2020-05-29T22:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" готова до запуску 42 поїздів. Карта, куди можна дістатися з 1 червня

"Укрзалізниця" готова до запуску 42 поїздів. Карта, куди можна дістатися з 1 червня

Кира Молчанова
Укрзалізниця, Поїзди, Інтерсіті+
Укрзалізниця. Провідники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзалізниця. Провідники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

До запуску 1 червня готові 42 поїзди, і з кожним днем напрямків, куди можна буде доїхати, стає все більше, хоча тепер пасажирам доведеться їздити за новими правилами.

Про це у своєму Telegram-каналі написав Міністр інфраструктури України Владислав Криклій і опублікував карту запущених напрямків.

Він уточнив, що обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначають, коли і які рейси зможуть відкритися. Вони формують відповідне рішення про можливість ослаблення карантину і відновлення повідомлення.

На сьогодні таке рішення є у Харківської, Донецької, Луганської, Одеської, Полтавської та Черкаської областей. Обласні комісії в Чернівецькій та Закарпатській областях такого дозволу не дали. У Тернопільській і Хмельницькій областях дозволили запустити тільки приміське сполучення.

З 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися відразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

Так, будуть запущені поїзди "Інтерсіті" по наступним напрямкам:

  • Київ – Харків;
  • Київ – Одеса;
  • Київ – Костянтинівка;
  • Київ – Запоріжжя;
  • Київ – Покровськ.

Звичайні поїзди далекого прямування поїдуть за напрямками:

  • Київ – Кривий Ріг;
  • Одеса – Харків;
  • Лисичанськ – Київ;
  • Дніпро – Одеса;
  • Харків – Київ;
  • Київ – Одеса;
  • Київ – Кременчук;
  • Київ – Новоолексіївка;
  • Київ – Константивнока;
  • Київ – Маріуполь;
  • Київ – Запоріжжя;
  • Київ – Бердянськ;
  • Київ – Покровськ;
  • Київ – Херсон;
  • Кривий Ріг – Київ;
  • Дніпро – Київ;
  • Суми – Київ / Вінниця;
  • Київ – Черкаси;
  • Київ – Шостка;
  • Київ – Кропивницький.

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків за 90 діб до дати відправлення поїзда з червня в той час.

В "Укрзалізниці" заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів в 10 областях з 1 червня.

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