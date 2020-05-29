"Укрзалізниця" готова до запуску 42 поїздів. Карта, куди можна дістатися з 1 червня

До запуску 1 червня готові 42 поїзди, і з кожним днем напрямків, куди можна буде доїхати, стає все більше, хоча тепер пасажирам доведеться їздити за новими правилами.

Про це у своєму Telegram-каналі написав Міністр інфраструктури України Владислав Криклій і опублікував карту запущених напрямків.

Він уточнив, що обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначають, коли і які рейси зможуть відкритися. Вони формують відповідне рішення про можливість ослаблення карантину і відновлення повідомлення.

На сьогодні таке рішення є у Харківської, Донецької, Луганської, Одеської, Полтавської та Черкаської областей. Обласні комісії в Чернівецькій та Закарпатській областях такого дозволу не дали. У Тернопільській і Хмельницькій областях дозволили запустити тільки приміське сполучення.

З 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися відразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

Так, будуть запущені поїзди "Інтерсіті" по наступним напрямкам:

Київ – Харків;

Київ – Одеса;

Київ – Костянтинівка;

Київ – Запоріжжя;

Київ – Покровськ.

Звичайні поїзди далекого прямування поїдуть за напрямками:

Київ – Кривий Ріг;

Одеса – Харків;

Лисичанськ – Київ;

Дніпро – Одеса;

Харків – Київ;

Київ – Одеса;

Київ – Кременчук;

Київ – Новоолексіївка;

Київ – Константивнока;

Київ – Маріуполь;

Київ – Запоріжжя;

Київ – Бердянськ;

Київ – Покровськ;

Київ – Херсон;

Кривий Ріг – Київ;

Дніпро – Київ;

Суми – Київ / Вінниця;

Київ – Черкаси;

Київ – Шостка;

Київ – Кропивницький.

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків за 90 діб до дати відправлення поїзда з червня в той час.

В "Укрзалізниці" заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів в 10 областях з 1 червня.