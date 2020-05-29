"Укрзалізниця" готова до запуску 42 поїздів. Карта, куди можна дістатися з 1 червня

До запуску 1 червня готові 42 поїзди, і з кожним днем напрямків, куди можна буде доїхати, стає все більше, хоча тепер пасажирам доведеться їздити за новими правилами. Про це у своєму Telegram-каналі написав Міністр інфраструктури України Владислав Криклій і опублікував карту запущених напрямків. Він уточнив, що обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначають, коли і які рейси зможуть відкритися. Вони формують відповідне рішення про можливість ослаблення карантину і відновлення повідомлення. На сьогодні таке рішення є у Харківської, Донецької, Луганської, Одеської, Полтавської та Черкаської областей. Обласні комісії в Чернівецькій та Закарпатській областях такого дозволу не дали. У Тернопільській і Хмельницькій областях дозволили запустити тільки приміське сполучення. З 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися відразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше. Так, будуть запущені поїзди "Інтерсіті" по наступним напрямкам: Київ – Харків; Київ – Одеса; Київ – Костянтинівка; Київ – Запоріжжя; Київ – Покровськ. Звичайні поїзди далекого прямування поїдуть за напрямками: Київ – Кривий Ріг; Одеса – Харків; Лисичанськ – Київ; Дніпро – Одеса; Харків – Київ; Київ – Одеса; Київ – Кременчук; Київ – Новоолексіївка; Київ – Константивнока; Київ – Маріуполь; Київ – Запоріжжя; Київ – Бердянськ; Київ – Покровськ; Київ – Херсон; Кривий Ріг – Київ; Дніпро – Київ; Суми – Київ \/ Вінниця; Київ – Черкаси; Київ – Шостка; Київ – Кропивницький. Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків за 90 діб до дати відправлення поїзда з червня в той час. В "Укрзалізниці" заявили про намір відновити курсування 214 приміських поїздів в 10 областях з 1 червня.