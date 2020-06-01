Сьогодні "Укрзалізниця" відновила перевезення. Як почав працювати Центральний вокзал у Києві

"Укрзалізниця" вже відновила залізничне сполучення, а Україна увійшла в третій етап ослаблення карантину. Тим часом перший поїзд з Центрального залізничного вокзалу вирушив на Схід. Згідно з розпорядженням влади, квитки у продажу є лише до 20 червня. Попри довгоочікуване відновлення перевезень, центральні зали головного вокзалу у Києві майже порожні, а вхід в будівлю можливий лише за наявності проїзного документа. Про це повідомляє "Страна" з місця події.

Наголошується, що залізничний вокзал "Центральний" працює у звичному режимі, але з низкою обмежень. Вільно можна зайти в два зали для купівлі і повернення квитків.

Центральний залізничний вокзал. Фото: Страна

Біля входу чергує поліцейський, який стежить за тим, щоб люди не ігнорували носіння масок. Також з поліцейським є і співробітник вокзалу, який перевіряє температуру. Вхід в головний хол вокзалу можливий лише за наявності проїзного квитка.

Людей на залізничному вокзалі поки дуже мало. Багато хто прийшов, щоб купити квитки. Перед касами нанесена дистанційна розмітка, на платформах її немає.

Залізничний вокзал в Києві. Фото: Страна

"Вільні місця є, але квитки продають тільки до 20 червня. У всіх ЗМІ говорили, що квитки будуть продавати на липень і серпень, а виявилося, що тільки на червень. Касири конкретно нічого не кажуть", – обурюється Анатолій, він також розповів, що вже приходить на вокзал третій раз, щоб купити квитки і спланувати відпустку, але так цього і не зробив.

Каси на залізничному вокзалі. Фото: Страна

Також повідомляється, що поступово відновлюють роботу аптеки і продуктові магазини. Також починають відкриватися і сувенірні магазини. Однак з певними обмеженнями.

"Інструктаж із заходів безпеки нам ніхто не проводив, але за час карантину ми вже стали професіоналами в захисті від коронавірусу. Працюємо в рукавичках, масках, регулярно миємо руки антисептиком", – розповідає Валентина, продавець сувенірного кіоску.

Зал очікування на вокзалі. Фото: Страна

"Всі приміщення вокзалу будуть дезінфікувати кожні три години. Протирають сходинки, поручні, підвіконня, місця очікування потягів", – розповів співробітник вокзалу.

Платформи порожні, найближчий поїзд відправиться об 11:50 з Києва до Запоріжжя.

"Перед відправленням протираємо столики в купе, ручки дверей", – розповідає провідник поїзда Черкаси – Київ, Вікторія.

Вона також додала, що кожні шість днів потяг відправляють у відстійник де будуть дезінфікувати вагони як зовні так і всередині.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову почала падати.

Крім того, Київ і 5 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.